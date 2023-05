Yaser Asprilla, con su gol y su magia con el balón, fue importante en el 2-1 de Colombia sobre Japón

Parece que a la Selección Colombia Sub-20 le gusta de cierta formar sufrir, verse abajo en el marcador, para mostrar lo mejor de su fútbol en el Mundial de Argentina 2023, que se lleva a cabo en Argentina. Tal como sucedió en el partido frente a Israel, contra Japón fue algo de lo mismo: empezaron perdiendo 1-0, pero remontaron y ganaron por 2-1. Ahora este miércoles, los autores de los goles de la 'tricolor' juvenil fueron Yaser Asprilla, quien fue la gran figura del duelo, y Tomás Ángel.

Fue precisamente el '10', de los dirigidos por Héctor Cárdenas, el que se encargó de mover los hilos en la zona media y ofensiva, de mostrar sus destrezas y a su vez de tratar de darle balones a los atacantes. El futbolista de las filas del Watford, de Inglaterra, desde el pitazo inicial mostró sus deseos de ir al arco de los nipones, custodiado por Kimura Ryoya.

Nada más al minuto cuatro avisó con una acción en la que se quedó sin ángulo de tiro, pero no fue egoísta y le cedió el balón a Daniel Luna, no obstante, éste último no pudo definir y se vio neutralizado.

Con el correr del reloj, Japón intentó poner condiciones, pero Yaser Asprilla siempre fue ese jugador que le dio otro ritmo a Colombia. Así fue como a los 24 minutos, en una jugada individual sacó ventaja de sus buenos movimientos con el balón, se sacó de forma fácil a sus rivales y cuando se internó en el área buscó el palo más lejano de los asiáticos; su intento lo devolvió el poste. Ya avisaba de su técnica y de su buena pegada desde afuera.

Publicidad

Tras verse abajo en el tablero luego del gol de Riku Yamane, Asprilla volvió a apoderarse de la esférica y de la media distancia como su arma más letal, pero en esta oportunidad el guardameta de Japón no dio rebote y mostró seguridad.

Colombia vs Japón. Foto: FCF

En los segundos 45, Yaser Asprilla continuó con su buena dinámica y así fue como rápidamente, al 53', logró rápidamente la paridad para Colombia en el estadio Único Diego Armando Maradona, de la ciudad de la Plata. Gran acción de Andrés Salazar, quien luego asistió al '10', quien facturó de gran manera para el 1-1 y la euforia de todos los colombianos en las tribunas y en el campo de juego.

De otro lado, en algunos tramos del duelo, el '10' también contribuyó en defensa. En cuanto a su rendimiento desde las cifras, el portal de estadísticas, 'Sofa Score', aseguró que en los 90 minutos disputados por el extremo frente a Japón, completó 4 de 5 regates completos, tuvo una puntuación de 7.8, ganó 7 duelos de 12, tuvo un disparo al palo y marcó un gol.

Publicidad

Yaser Asprilla y sus números con Colombia contra Japón, en el Mundial Sub-20. Sofa Score

A su vez, los cambios en la parte complementaria les resultó, Colombia fue un equipo más intenso en ataque, con otros destacados como Tomás Ángel y Alexis Castillo Manyoma, además de las buenas atajadas de Luis Marquines. La 'tricolor' avanzó a los octavos de final del Mundial Sub-20 de Argentina 2023.