Corinthians le agradeció a Carlos Tevez por "todos los momentos de alegría" que le dio al club

Corinthians le agradeció este sábado al futbolista argentino Carlos Tevez, tras el anuncio de su retirada definitiva, "todos los momentos de alegría" que le dio a ese club brasileño mientras militó en sus filas.

"Gracias por todos los momentos de alegría que nos proporcionaste con nuestro manto", fue el mensaje que el club paulista dejó en las redes sociales, junto a un vídeo de su pasaje por Brasil, después de que Tevez anunció que no volverá a jugar profesionalmente.

'El Apache' militó entre 2005 y 2006 en Corinthians, al que llegó desde Boca Juniors, y en su primer año ganó el Campeonato Brasileño.

En Brasil, fue dirigido por su compatriota Daniel Passarella y jugó junto al también argentino Javier Mascherano. Con la camiseta del Corinthians, Tevez jugó 77 partidos, en los que anotó 46 goles.

¿Cuáles fueron las palabras de Corinthians para Tevez?

"Tu nombre está eternizado en nuestra historia", agregó el club paulista tras la despedida del delantero argentino, que también jugó en West Han, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghái Shenhua, y durante años integró la Selección de Argentina.

¿Qué fue lo que dijo Carlos Tevez para retirarse del fútbol?

“Siempre me preguntaban por la razón que dejé de jugar y un día respondí: porque perdí a mi fan número uno (su padre falleció en febrero del 2021). Hubo un silencio. Tenía ocho años y quien venía a verme a las canchas era él. ¿Para qué más? Entonces, me levanté y dije que ya no juego más. Fue la única vez que pensé en mí”, expresó el ‘Apache’ en una entrevista televisiva para 'América TV' con lágrimas en sus ojos.

Este es el emotivo video que le hizo el club brasileño al 'Apache'