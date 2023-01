Crece la polémica por Rafael Pérez y su paso a Junior: ¿el problema es de dinero?

En una verdadera polémica se ha convertido el tema de Rafael Pérez y su posible llegada al Junior de Barranquilla. El defensor cartagenero había arribado el pasado 29 diciembre de 2022 a la sede del conjunto de la 'Arenosa' para someterse a las respectivas pruebas médicas.

No obstante, desde aquel día Pérez no supo más de su proceso de contratación con el club que dirige el director técnico samario Arturo Reyes, hasta que en las últimas horas fue informado de que no pasó los exámenes médicos correspondientes.

Rafael Pérez, de 34 años, según comenta el medio 'La Voz', de Argentina, "se marchó de Talleres de Córdoba al no renovar contrato, aunque desde el club nunca se subieron a redes los términos de su salida anticipada, ya que su contrato vencía en diciembre de 2023".

A raíz de que el zaguero cartagenero no pasó los exámenes médicos con el Junior, el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi salió al paso de los rumores sobre este tema y aseguró que la decisión se trata más de un tema económico, que de salud o temas físicos.

“¡No tiene que volver porque no se fue! ¡Es de Talleres! ¿Y la revisación médica? ¡Si hizo toda la pretemporada! Junior no quiere pagar y si no pagan, no se irá”, esas fueron las declaraciones entregadas por Andrés Fassi a 'Mundo D'.

Ahora tras las declaraciones del máximo dirigente de Talleres de Córdoba, se espera conocer cuál es el futuro de Rafael Pérez, ya sea que retorne al conjunto argentino o que vuelva a vestirse con los colores del Junior de Barranquilla, club en el que ya estuvo y con el que salió campeón en dos oportunidades de la liga del fútbol colombiano.

Rafael Enrique Pérez llegó a Talleres de Córdoba en el año 2019 procedente del Junior de Barranquilla y desde su arribo se ha convertido en una pieza fundamental en la zaga del conjunto de la nación del tango y del mate, institución en la que también actúa otro futbolista cartagenero, Diego Valoyes.

De otro lado, Pérez se convirtió en el cuarto jugador que no pasó las pruebas médicas con el Junior para este mercado de fichajes, antes le sucedió lo mismo al malambero Germán Gutiérrez, al delantero venezolano Jesús Hernández y al defensor barranquillero Marlon Torres.

Desde el último tiempo, las evaluaciones médicas en el equipo 'tiburón' se manejan con mucha rigurosidad, lo que ha ocasionado que muchos futbolistas se queden con las ganas de vestir la camiseta del conjunto de la Costa Norte de Colombia.