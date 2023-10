Cristiano Ronaldo dejó furia, reclamos y pataletas en la victoria 0-1 del Al-Nassr sobre Al-Ettifaq

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se clasificó este martes a los cuartos de final de la Copa del Rey de Arabia Saudí al vencer por 1-0 en la prórroga al Al-Ettifaq.

Sin embargo, el astro portugués tuvo una noche complicada en donde ni los hinchas rivales, ni el árbitro le 'colaboró' a Cristiano quien ha sido protagonista de varios momentos que se han vuelto viral en las distintas redes sociales.

Primero, el roce empezó con el árbitro, el italiano Piero Mazza quien, a ojos del 'Bicho', no estaba tomando las decisiones acordes al partido. De hecho, en una jugada en la que ni siquiera Cristiano participó, el portugués se acercó al árbitro a reclamarle la falta y, tras no recibir la respuesta esperada, dos Santos Aveiro se dio la vuelta y 'manoteó invadido por la impotencia. Claramente, el juez italiano no permitió la actitud y amonestó a Cristiano que no tomó de la mejor manera la amarilla.

Cristiano Ronaldo, usted ha sido amonestado por Piero Maza. pic.twitter.com/XVdUvhSHQC — Chilensis Fútbol (@ChilensisFutbal) October 31, 2023

Tiempo después, en una acción similar, volvió a la carga Cristiano a reclamar. Nuevamente, se encontró con la negativa del italiano y los gestos que dejó el portugués dieron de qué hablar.

Considero que esta secuencia entre Cristiano Ronaldo y Piero Maza es cine 🚬🚬🚬 pic.twitter.com/Prmw35Bvwf — Richard (@lI_Capitano) October 31, 2023

Con los ánimos calientes, los hinchas rivales también pusieron de su parte y luego del 'reclamo' por la entrega del Balón de Oro 2023 a Lionel Messi, los aficionados le estuvieron recordando constantemente al argentino campeón del mundo gritándole "Messi, Messi, Messi" cada vez que se acercaba a algún saque de banda. Con el cúmulo de cosas, Cristiano explotó nuevamente y mandó a callar a la hinchada con el típico gesto, además de alguna que otra manoteada y mandarlos a calmarse.

😳🇸🇦 Suena “MESSI, MESSI” en Arabia Saudita y Cristiano Ronaldo responde.pic.twitter.com/ayi2fpV7e7 — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 31, 2023

Con su historial a lo largo del partido con el árbitro, el exjugador del Real Madrid dejó un momento más que memorable y del que muchos también están hablando en redes sociales, pues, increíblemente, Ronaldo pidió que cambiaran el árbitro luego de que, según él, el árbitro no ejerciera de la mejor manera su rol.

CRISTIANO RONALDO PIDIENDO EL CAMBIO DE ÁRBITRO.

CRISTIANO RONALDO NO QUIERE VER MÁS A PIERO MAZA.



pic.twitter.com/bFFduJQgOa — 𝟬𝟮𝟬𝟭𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 ® (@0201oficial) October 31, 2023

No fue hasta el gol de Sadio Mané en tiempo extra que logró 'sacarse la espinita', pues, una vez marcó el senegalés, aprovechó para abrazarlo, gritarle el gol directamente a la hinchada y repetirles el gesto de que se callen, además de mandarlos a que se calmen y dejen de provocarlo. De igual manera, Mané también lo acompañó en el festejo con gestos similares.

CRISTIANO RONALDO x SADIO MANÉ



🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/XJCeqVE1BT — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) October 31, 2023

Para terminar de rematar el partido, ambos equipos acabaron el partido en el estadio Al-Awwal Park con un jugador menos. El brasileño Anderson Talisca, del Al-Nassr, fue expulsado con roja directa por una dura entrada a un rival en la prolongación del primer tiempo y el Al-Ettifaq también se quedó con diez por la expulsión de Ali Hazzazi en el minuto 89.

Finalmente, gracias al gol de Mané, el Al-Nassr logró clasificarse a los cuartos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudí y se tendrá que mantener al pendiente para conocer cual será su próximo rival.