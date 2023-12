Cristiano Ronaldo despide un 2023 de 'lujo': el portugués alcanzó importantes cifras este año

Cincuenta goles y éxitos tanto con su club como con su país: así ha sido el 2023 de Cristiano Ronaldo, que ha pasado página al difícil 2022 y ha aprendido, como él mismo reconoce, a "disfrutar el momento".

Este es el nuevo mantra de Cristiano tras sus líos en el Manchester United y durante el Mundial de Catar 2022, que le "hicieron pensar que la vida tiene que ser el momento".

"La vida es dinámica y no sabes lo que puede pasar. Es 'enjoy the moment' (disfruta el momento)", dijo Cristiano en una rueda de prensa con la selección portuguesa en septiembre.

Y detalló: "Ya no puedo pensar a largo plazo. Todo puede pasar, hay algo y cambia todo. Está bien disfrutar del momento".

A sus 38 años, el momento es más que positivo.

Su traspaso a Arabia Saudí, donde fichó por Al Nassr el penúltimo día del año pasado, fue cuestionado -y criticado-, pero acabó abriendo las puertas de Oriente Medio a estrellas de renombre como Karim Benzema o Neymar, entre otros.

Tras un comienzo algo discreto en Riad, Cristiano recuperó la forma y lleva 50 goles en su haber en 2023, igualando al noruego Erling Haaland (Manchester City) como el jugador con más dianas en el año.

Y siguió batiendo récords, ya que en marzo se convirtió en el jugador que más veces ha representado a una selección nacional, con 197 apariciones, cifra que desde entonces se ha elevado a 205.

Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nassr Foto: AFP

"¿Récords? Vamos a por ellos, ¡vamos! Me gusta batir récords (...) También es especial, ser el más internacional de la historia. Tengo que confesar que es algo que me hace sentir bastante orgulloso", declaró en aquella ocasión.

"Soplo de aire fresco" con Roberto Martínez

Uno de los mejores episodios de Cristiano Ronaldo en 2023 fue precisamente al servicio de Portugal, donde recibió un "soplo de aire fresco" -según sus propias palabras- con la llegada en enero del nuevo seleccionador, el español Roberto Martínez.

La continuidad de Cristiano en el combinado tras el Mundial estaba en el limbo, pero Martínez dejó claro que quería contar con el capitán, que fue uno de los primeros jugadores con los que habló tras asumir el cargo.

El '7' fue uno de los protagonistas de la demoledora clasificación de Portugal para la Eurocopa de Alemania 2024 -la mejor de la historia del equipo luso- y, con 10 goles, fue el segundo máximo goleador en esa fase, solo por detrás de los 14 de Romelu Lukaku.

Cristiano afirmó en marzo que Martínez ha traído "ideas y mentalidad diferentes" a Portugal: "Las energías son buenas, positivas, eso es lo más importante. Hay un aire fresco ahora, ideas y una mentalidad diferente. Eso es muy bueno, se nota mucho".

Antes "también era bueno -añadió-, pero esto es un soplo de aire fresco. No es mejor ni peor, es como todo en la vida. Ha sido un buen cambio".

La Eurocopa de Alemania, el gran reto de Cristiano en 2024

Será con la camiseta de Portugal que Cristiano tendrá su mayor reto el año que viene, la Eurocopa de Alemania.

El exjugador del Real Madrid , con su nuevo carpe diem, ha dado pocas pistas sobre su futuro, pero todo apunta a que, a sus 38 años, la cita europea será la última gran competición de su carrera, aunque matiza que únicamente quiere "disfrutar del momento".

Cristiano Ronaldo jugador del Al Nassr, de la Liga de Arabia Saudí. Foto: AFP.

"La gente dice que voy a jugar hasta los 40 o 41 años. Yo no me pongo esos objetivos. Se trata de disfrutar del momento, que es bueno. Me siento bien", indicó una vez más en octubre.

Tanto Cristiano como su país esperan que este buen momento continúe hasta el torneo de Alemania, al que Portugal llega con la condición de favorito, tras una fase de clasificación con solo victorias, 36 goles a favor -más que ningún otro país- y solo dos en contra, lo que le hace soñar con la posibilidad de reeditar la gloria de 2016.

Los portugueses están encuadrados en el Grupo F, junto a Turquía, la República Checa y otra nación por determinar en la eliminatoria de marzo.

Será la sexta Eurocopa consecutiva para la estrella lusa. La primera terminó con las lágrimas de un joven Cristiano, en la final perdida en Lisboa contra Grecia en 2004, y ahora, 20 años después, tendrá la oportunidad de cerrar este capítulo con un broche de oro.