Cristiano Ronaldo: "El 2020 no fue fácil, no podemos ser indiferentes ante el dolor"

Cristiano Ronaldo , astro portugués de la Juventus, no dejó pasar por alto el final del año, que pasó junto a Georgina Rodríguez y sus hijos. CR7 compartió para sus seguidores una fotografía al filo de la medianoche y dejó un mensaje sentido, luego de varios meses en los que la población mundial tuvo que afrontar la pandemia del coronavirus .

"El 2020 no fue un año fácil, no hay duda de ello. Nadie puede ser indiferente ante el dolor y el sufrimiento que el COVID-19 trajo al mundo. Pero ahora es el momento de rebotar y demostrar que, juntos, podemos marcar la diferencia. Porque no importa lo difícil que sea la caída, lo que realmente nos define es la forma en que nos volvemos a poner de pie y lo rápido que estamos listos para enfrentar nuevos obstáculos”, inició Cristiano.

El portugués además agregó que "así que intentemos convertir el 2021 en un nuevo punto de inflexión, un nuevo comienzo. Porque todos nosotros, y me refiero a todos nosotros, todavía podemos ser mejores versiones de nosotros mismos. Y si lo hacemos todos juntos, ese podría ser el secreto para cambiar las cosas para mejor. ¡Feliz año nuevo! ¡Y que el 2021 sea un año para recordar siempre por las mejores razones!”.

Cabe señalar que, en meses pasados, el portugués también padeció el coronavirus, aunque no padeció síntomas mayores y se recuperó para volver a las canchas.