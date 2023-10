Cristiano Ronaldo feliz tras su doblete contra Eslovaquia: "Estoy disfrutando del momento"

Cristiano Ronaldo, que este viernes contribuyó a la clasificación de Portugal para la Eurocopa de 2024 con un doblete en la victoria por 3-2 sobre Eslovaquia, aseguró que se siente "bien físicamente" y que está "disfrutando del momento" que vive tanto con la selección como en el Al Nassr saudí.

"Estoy disfrutando del momento, que es bueno, me siento bien, mi cuerpo está respondiendo a lo que le he dado en los últimos años. Estoy feliz tanto en la selección como en el club. He marcado muchos goles y me siento bien físicamente", declaró Cristiano a la prensa tras el partido de Portugal.

Cristiano Ronaldo, de 38 años, fue decisivo en la victoria del viernes ante Eslovaquia, que aseguró el pase de los lusos a la próxima Eurocopa, y aseguró que el equipo que capitanea hizo "una fase de clasificación muy buena", con siete victorias en siete partidos.

"A nivel personal estoy muy contento con lo que he hecho. Ahora hay que seguir, tenemos unos cuantos partidos más y hay que perfeccionar la máquina. El equipo ha estado muy bien y con diferentes sistemas", comentó.

Y añadió: "Portugal se clasificó porque jugó bien, tiene un buen equipo y un excelente entrenador (el español Roberto Martínez). No es casualidad que nos hayamos clasificado".

Ahora quiere que "no haya lesiones ni otros problemas" para poder "estar otra vez en una fase final y jugar" con la selección portuguesa.

Cristiano subrayó que ahora piensa "a corto plazo", y uno de los objetivos que se ha marcado es llegar a los 900 goles, tras una conversación esta semana con el presidente del Oporto, Jorge Nuno Pinto da Costa, que le retó a alcanzar los 1.000.

"Va a ser bastante difícil, pero se trata de ver cómo estoy mentalmente, mi motivación. Si, físicamente, las piernas me tratan tan bien como yo a ellas... Ya veremos, son etapas pequeñas. Hasta llegar a los 1.000, primero hay que llegar a los 900. Creo que lo conseguiré", declaró.

El ex delantero del Real Madrid, que ha marcado 857 goles en su carrera profesional, se mostró "confiado en llegar a los 900, pero 1.000 goles son muchas piedras que romper".