Cristiano Ronaldo, gol anulado, reclamo airado y fuertes palabras al árbitro

Cristiano Ronaldo marcó un doblete este martes con el Al Nassr, pero no solo fue noticia por eso , ya que le anularon un gol y se mostró enojado por la insólita decisión del árbitro.

Al minuto 18 el astro portugués anotó de cabeza, pero el VAR le avisó al juez central que revisara la jugada y así decidió que no valía por un supuesto empujón antes de anotar.

De inmediato las cámaras enfocaron a Cristiano Ronaldo quien se mostró enojado con el árbitro por anularle ese gol y dejó unas palabras “siempre contra mí, jódete”.

Luego, el luso se acercó al juez para que le diera explicación de lo sucedido y fue cuando le mencionó que por el empujón previo, que fue leve, lo anuló.

Por supuesto, Cristiano Ronaldo no ocultó su enojo, siguió reclamándole airadamente al juez y eso no pasó desapercibido en redes sociales, primero por el insólito gol que no le valieron, y también por la evidente molestia del astro portugués.

Afortunadamente el goleador del Al Nassr no se fue con las manos vacías, este martes, marcando dos goles y liderando a su equipo, en el contundente triunfo de 4-0 sobre Al Shabab, elenco en el que milita el colombiano Gustavo Cuéllar.

El encuentro fue por la cuarta fecha de la Liga de Arabia Saudita, campeonato en el que el Al Nassr lleva dos victorias y dos derrotas y ocupando actualmente el sexto puesto, con seis puntos. El líder es el Al Ittihad, con puntaje perfecto, y con grandes jugadores en su nómina como Karim Benzema y N'golo Kanté.