¿Cristiano Ronaldo, indignado? El portugués y su reacción frente a los mejores del 2023

Cristiano Ronaldo ha tenido un 2023 imparable, goles por montones y grandes partidos con el Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita. Pese a estos números del artillero portugués, muchos consideran que ya no está en el denominado 'Olimpo del fútbol', entre los mejores de la actualidad, pero el '7' no duda en que afirmar que sí.

En las últimas horas, el capitán de la Selección de Portugal ha causado revuelo por una interacción en una publicación en el que revelaban a los mejores jugadores de este año por terminar. Su comentario fue bastante irónico y los repercusiones en redes no se han hecho esperar.

Lo cierto es que la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS) dio a conocer a el Top-10 de los futbolistas con mejor desempeño del 2023, pero en este no aparece el exReal Madrid ni Manchester United. Recordemos que el portugués suma 53 goles en lo que va corrido del año.

Volviendo al tema de su particular reacción todo se debe a que el diario 'A Bola', de Portugal, trinó una fotografía en sus plataformas digitales con los futbolistas designados por la IFFHS y la cual es encabezada por el noruego Erling Haaland, del Manchester City, el francés Kylian Mbappé, del PSG, y el podio lo cierra el argentino Lionel Messi, quien milita en el Inter Miami.

A dicha publicación, Cristiano Ronaldo respondió pero lo que más llamó la atención de todos los usuarios en la red social de 'X' antes 'Twitter' fueron los emoticones de risa que usó. El mismo diario 'A Bola' capturó el comentario del máximo goleador en la historia de la Champions League.

Aquí la publicación:

Este no es el primer comentario con tono sarcástico e irónico que se le ha conocido al lusitano y que ha causado todo tipo de repercusiones en este 2023 en los medios digitales.

Cristiano Ronaldo jugador del Al Nassr, de la Liga de Arabia Saudí. Foto: AFP.

El Top-10 por parte de la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS):

1. Erling Haaland (Manchester City)

​2. Kylian Mbappé (PSG)

​3. Leo Messi (PSG/Inter Miami)

​4. Rodri (Manchester City)

​5. Jude Bellingham (Dortmund/Madrid)

​6. Kevin de Bruyne (Manchester City)

​7. Harry Kane (Tottenham/Bayern)

​8. Bernardo Silva (Manchester City)

​9. Vinicius Jr (Madrid)

​10. Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Los números de Cristiano Ronaldo

En la temporada 2023/2024 en la Liga de Arabia Saudita, el exjugador del Real Madrid ha sumado un total de 1.526 y ha marcado un total de 19 goles.