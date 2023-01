Cristiano Ronaldo llegó a Arabia Saudita para ser presentado en el Al Nassr

El astro portugués Cristiano Ronaldo llegó a Arabia Saudita junto con su familia para ser presentado en su nuevo club: El Al Nassr, equipo que sorprendió el pasado a viernes al mundo del fútbol, tras confirmar el fichaje del exdelantero del Manchester United, y será presentado este martes en el estadio Marsool Park, la nueva casa de 'CR7' en territorio saudí, según una publicación del club en sus redes sociales.

Luego de haberse tomado un descanso, tras lo que fue una temporada irregular en el Manchester United, con una salida precipitada (tenía contrato hasta mediados de 2023 con la escuadra inglesa), la relación con el entrenador neerlandés Erik ten Hag terminó de quebrarse luego de que Cristiano hubiera concedido una entrevista con el periodista Piers Morgan en la cual apuntó contra el técnico del United y otros miembros del equipo.

Publicidad

Respecto a ten Hag, el goleador luso dijo: "No le tengo respeto porque no me muestra respeto. Si no me respeta, nunca le voy a respetar". De igual forma, desde el anterior mercado de pases, parecía que los días del atacante ex Real Madrid en Manchester estaban contados, ya que se especuló con una salida a algún importante club importante, sin embargo, no se dio.

Además, tras el traspié que tuvo la Selección de Portugal en el Mundial de Qatar 2022, donde fue eliminada en cuartos de final frente a la sorpresiva Marruecos, y un anuncio de "despedida" de Cristiano Ronaldo de su seleccionado, con quien conquistó la Eurocopa en 2016, empezaron a crecer los rumores de un cambio de rumbo para el histórico artillero y uno de los jugadores más ganadores de la historia.

Para Arabia Saudita, y su nuevo club, el Al Nassr, la oportunidad de tener un nombre de reconocimiento mundial y un jugador que ha demostrado a lo largo de su carrera, toda su capacidad futbolística, es motivo de orgullo, por tal motivo, tienen preparada una gran bienvenida este martes a partir de las 7 de la noche, hora local (11 de la mañana de Colombia) en la cancha donde oficia como local el nuevo club de Cristiano Ronaldo.

After conquering Europe 👑

The iconic star is on a new mission to conquer ASIA! 🌏#HalaRonaldo 💛 pic.twitter.com/HU84lyhf22 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 2, 2023

¿En que clubes ha jugado Cristiano Ronaldo?

El astro portugués empezó su carrera en el Sporting de su país natal, de allí pasó al Manchester United donde se dio a conocer a nivel mundial y gracias a sus grandes actuaciones fue fichado por el Real Madrid, club donde ganó 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas de España, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas españolas. De allí, se fue a la Juventus de Turín, donde fue compañero del colombiano Juan Guillermo Cuadrado y volvió a Inglaterra para tener un segundo ciclo con los 'red devils'.