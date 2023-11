Cristiano Ronaldo no jugará por Champions League: su entrenador 'estalló' al explicar la situación

Por todo lo que envuelve el hecho de ser Cristiano Ronaldo, cualquier cosa que él haga , hace un verdadero escándalo. El astro portugués no podrá estar disponible para jugar la Champions League de Asia, conocida como la Liga de Campeones de la AFC, con el Al-Nassr, que tiene que enfrentar al Al-Duhail, de Qatar.

Al tener que explicar la situación, su técnico, Luis Castro, estalló de la furia al tener que aclarar los motivos por los que el 'Bicho' no hará parte de la delantera del equipo árabe.

Y es que en los últimos días, la información que llegaba desde el medio oriente no parecía tener un verdadero soporte con respecto a lo que ocurre con Cristiano. Si bien muchos informaron que sufre de una sobrecarga muscular, otros lo relacionaron a cuestiones extrafutbolísticas o a diferencias con el cuerpo técnico.

Sin embargo, irritado por todo lo que había 'volado' por los distintos medios tanto de Arabia, como internacionales, el estratega del Al-Nassr decidió romper el silencio y pronunciarse oficialmente con respecto al tema, dando las explicaciones pertinentes.

"Respeto a todos los medios de comunicación, pero también me tienen que respetar a mí. Cristiano no está en condiciones de jugar. No estoy diciendo que sea decisión mía, sino que el estado del jugador le impide acudir al partido", respondió notablemente irritado debido a la clara insistencia de varios periodistas que se encontraban en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones de la AFC.

Cristiano Ronaldo celebra su gol con el Al-Nassr Foto: AFP

"Cristiano jugó hace 48 horas y, previamente, disputó otro partido de Copa con prórroga incluida. Por tanto, no estaba en condiciones de volver a jugar dos días después", agregó el también portugués para darle algo más de validez a sus palabras.

Aunque su condición física siempre ha sido de admirar, Cristiano Ronaldo debe entender que el hecho de administrar de la mejor manera las energías para no sufrir una lesión importante es un tema con el que verdaderamente debe tener cuidado.

Cabe recordar que el 'comandante' va a cumplir 39 años y una agenda apretada como la que venía llevando podría atentar en contra del bienestar físico del atacante. Debido a esto, el cuerpo técnico decidió dejar de lado la opción de que 'Mr. Champions' jugara contra el Al-Duhail.

"No fui yo el que decidió que no viniera a jugar este partido, es que no está en condiciones de venir. De todos modos, no es el primer partido que Cristiano no juega. Tras una serie de partidos, necesita recuperar. Entiendo que a la gente le guste ver jugar a Ronaldo, pero Al Nassr no es sólo Cristiano. Tenemos jugadores como Sadio Mané o Brozovic", justificó el exentrenador del Porto.

¿Cuándo juega el Al-Nassr vs el Al-Duhail, por la Liga de Campeones de la AFC?

Este martes 7 de noviembre, el equipo árabe estará enfrentando al Al-Duhail a la 1:00 p.m. (hora de Colombia) en el estadio internacional de Jalifa.