Cristiano Ronaldo protagonizó un cobro de tiro libre que terminó con final inesperado

Sin duda, la llegada de Cristiano Ronaldo al fútbol de Arabia ha generado un gran revuelo en todo el mundo. Su incorporación no sólo ha aumentado considerablemente el interés por esta liga, sino que también ha motivado a otros exrivales de 'CR7', en las certámenes europeos, a considerar la posibilidad de unirse a este emocionante desafío futbolístico.

Hoy en día, el Al Nassr cuenta entre sus filas con uno de los delanteros más destacados en la historia del fútbol. Este fin de semana, Cristiano Ronaldo hizo lo suyo en la fecha 6 del campeonato, enfrentando al Al Raed. El partido culminó con una victoria por 1-3 a favor del cuadro de Riad y el lusitano se destacó al anotar el gol final que selló el triunfo de su equipo. A su vez, por una jugada que le dio la vuelta al mundo y se ha hecho viral.

Un balonazo al camarógrafo

Durante el partido, el exjugador del Real Madrid protagonizó un incidente en particular. El número '7' del Al Nassr se paró frente al balón para cobrar un tiro libre; recordemos que el portugués ha marcado infinidad de goles desde los cobro de pelota quieta. No obstante, en esta oportunidad, el experimentado artillero no tuvo fortuna y mandó su ejecución completamente desviada, pero la esférica terminó estrellándose en la cabeza del camarógrafo que estaba detrás del arco.

Una cámara ubicada en la tribuna capturó el momento, que dejó al camarógrafo tambaleándose, necesitando ayuda para poder levantarse. La incomodidad que experimentó como resultado de este incidente fue tan intensa que llegó a patear la silla en la que estaba sentado.

En las graderías del recinto deportivo también se escucharon los gritos de sorpresa por el balonazo que terminó recibiendo el encargado de la cámara. Como se diría por ahí: 'gajes del oficio'.

Aquí el momento del cobro de tiro libre de Cristiano Ronaldo:

JAJAJAJAJAJA El tiro libre de Cristiano (que pasó muy cerca por cierto) le reventó la cabeza al pobre camarógrafo 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Moq1hRRxX9 — MadridTotal (@MadridTotal_) September 16, 2023