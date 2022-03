Cristiano Ronaldo: “Quien va a decidir mi futuro soy yo, si me apetece jugar más, juego”

Cristiano Ronaldo ha asegurado este lunes que él decidirá hasta cuándo jugará ante los rumores de que el Mundial 2022 podría ser el último para el madeirense de 37 años: "Quien manda soy yo. Punto final".

"Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego", respondió en una rueda de prensa convocada hoy en Oporto, un día antes de que se celebre el encuentro entre Portugal y Macedonia del Norte para asegurar un pase para la final del Mundial de Catar.

Ha agradecido el comportamiento del público asistente al encuentro entre Portugal y Turquía del pasado jueves, que acabó en 3-1, y ha pedido "que mañana den de la misma forma lo mismo" para poder hacer "un buen partido".

"Si los portugueses estuvieran como estuvieron el jueves, vamos a ganar el juego", ha insistido.

Ha reconocido que Macedonia del Norte "es un equipo muy organizado", con puntos fuertes y al que respeta, pero ha asegurado que se les puede ganar.

"Si Portugal tuviera su mejor nivel gana a cualquier equipo del mundo. Macedonia es la que nos toca. Vamos a ganar porque queremos mucho estar en el Mundial y es el juego de nuestras vidas también", ha recalcado.

Este martes han entrenado en Oporto los convocados de la selección lusa, donde también ha participado Pepe, que había estado de baja por covid y que no pudo jugar contra Turquía.