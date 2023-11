Cristiano Ronaldo respondió a exjugador que dijo que comían sobras en McDonald's: "¿Quién es?"

Cristiano Ronaldo siempre se ha caracterizado por ser un tipo sincero con lo que piensa y dice; nunca ha tenido problema con ello. Pero en las últimas horas, el actual futbolista del Al Nassr de Arabia Saudita respondió de forma sorpresiva a un exjugador con el que compartió en la academia del Sporting Club de Lisboa.

Y es como dicen por ahí, tanto Cristiano Ronaldo como Fábio Paim, 'pasaron las verdes y las maduras' en pro de convertirse en jugadores profesionales. El primero llegó a serlo y es una de las actuales figuras del balompié mundial con innumerables premios y reconocimientos, mientras que el segundo, no pasó de ser una promesa en su país Portugal.

Hace algunas semanas el propio Paim afirmó en una entrevista para el medio británico 'The Sun' que solía ir con Cristiano Ronaldo a comer sobras en McDonald's cuando compartían en la academia del Sporting Lisboa. Esa historia es bien conocida por los fanáticos del '7' oriundo de Funchal.

Todo bien hasta ahí, pero lo que ha llamado verdaderamente la atención de todos, incluida la del capitán de Portugal, han sido sus últimas intervenciones en el que llegó a afirmar que si hubiese tenido el foco y la mentalidad de 'CR7' hubiese competido con él y Lionel Messi por el Balón de Oro. Incluso bromeó con que el exjugador del Real Madrid y Manchester United debería darle uno de sus balones de oro.

Publicidad

"Di una entrevista y dije, un poco en broma, que pensaba que Cristiano debería ofrecerme un Balón de Oro, pero con humildad. ¿Quién soy yo al lado de 'padre'? Si siguiera trabajando y tuviera la mitad de mente que Cristiano, quizá no sería él y Messi. Sería yo, Messi y Cristiano. Estaríamos peleados y Cristiano no ganaría los balones que tiene. Quizás alguno fuera mío", esas fueron las palabras de Fábio Paim en podcast 'Sem Remorsos'.

Cristiano Ronaldo celebra con Portugal Foto: AFP

"Fui al Sporting cuando tenía siete años, crecí allí. Fueron años de gloria en los que gané todo lo que pude. No llegué a donde pude haber llegado, pero marqué una generación. Si la gente no lo olvida es porque yo los marqué", agregó.

No obstante, esta vez las afirmaciones por parte de Paim no pasaron por desapercibidas por Cristiano Ronaldo, quien no se quedó callado y comentó lo siguiente en una de sus redes sociales: "¿Quién es este tipo?". Eso fue lo que comentó el máximo artillero de la Selección de Portugal y el mismo post fue acompañado por unos emojis de ojos y una clara 'WTF'.

Publicidad

Pero a pesar de esas cortas palabras que pronunció Cristiano, al parecer el delantero sí conoce a Fábio Paim, ya que en la prensa internacional trajeron a coalición las declaraciones del lusitano cuando llegó al Manchester United en 2003. "Si crees que soy bueno, espera a ver a Fábio Paím", dijo en aquella oportunidad.

¿Quién es Fábio Paim?

Es un exfutbolista portugués que jugó en la posición de extremo. Jugó 42 partidos internacionales con las categorías menores de Portugal y además marcó 7 goles. Jugó en las divisiones menores del Sporting Lisboa y llegó a fichar por el Chelsea que dirigía Luiz Felipe Scolari.