Cristiano Ronaldo rompió un nuevo importante récord con la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo, además de anotar dos goles con Portugal en la victoria por 3-2 sobre Eslovaquia, que aseguró la clasificación de su equipo a la Eurocopa 2024, logró otro hito histórico al convertirse en el primer futbolista en la historia en alcanzar los 200 encuentros representando a su selección nacional.

El atacante del Al-Nassr se convierte en el pionero al lograr este logro. Permanece como una figura esencial en su equipo nacional europeo. Ronaldo ya ha competido en 5 Copas del Mundo y 5 Eurocopas. Ahora se plantea la posibilidad de su participación en un sexto campeonato europeo, ya que Portugal ha asegurado su presencia en Alemania 2024.

En adición a haber alcanzado su encuentro internacional número 200 con Portugal, Cristiano Ronaldo ostenta el récord de ser el goleador máximo en la historia de selecciones, habiendo anotado un total de 125 goles en partidos amistosos y competencias oficiales.

Cristiano Ronaldo, quien jugó un papel fundamental al anotar dos goles en la victoria por 3-2 de Portugal sobre Eslovaquia, aseguró que se encuentra en óptima forma física y disfrutando al máximo el momento tanto con su selección como en su equipo, Al Nassr en Arabia Saudita.

"Estoy disfrutando del momento, que es bueno, me siento bien, mi cuerpo está respondiendo a lo que le he dado en los últimos años. Estoy feliz tanto en la selección como en el club. He marcado muchos goles y me siento bien físicamente", declaró Cristiano

"A nivel personal estoy muy contento con lo que he hecho. Ahora hay que seguir, tenemos unos cuantos partidos más y hay que perfeccionar la máquina. El equipo ha estado muy bien y con diferentes sistemas", agregó.

Cristiano Ronaldo enfatizó su enfoque a corto plazo y mencionó que uno de sus objetivos es alcanzar la cifra de 900 goles. Esto surge después de una conversación que mantuvo esta semana con el presidente del Oporto, Jorge Nuno Pinto da Costa, quien lo desafió a llegar a la marca de 1,000 goles.

"Va a ser bastante difícil, pero se trata de ver cómo estoy mentalmente, mi motivación. Si, físicamente, las piernas me tratan tan bien como yo a ellas... Ya veremos, son etapas pequeñas. Hasta llegar a los 1.000, primero hay que llegar a los 900. Creo que lo conseguiré", dijo el 'bicho'.

Por el momento, el 'comandante' ha marcado 857 goles en su carrera profesional y ha pasado por distintos clubes del mundo como el Sporting de Portugal, el Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr.