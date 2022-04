Cristiano Ronaldo se disculpó por romper el celular de un aficionado del Everton

Cristiano Ronaldo no tuvo su mejor día este sábado con el Manchester United. Tras que su equipo cayó derrotado 1-0 con el Everton en el Goodison Park, en juego de la Premier League, el delantero portugués no tuvo su mejor reacción luego de finalizado el mismo.

Antes de dirigirse a los camerinos del recinto deportivo, ‘CR7’ no cabía de la rabia y, en una de esas, le quitó el celular a un aficionado, lo tiró al piso y lo destrozó. Dicha acción fue refutada y reclamada por parte de los ‘diablos rojos’, que al ex jugador del Real Madrid no le quedó otra que pedir disculpas por su comportamiento.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, Cristiano Ronaldo se disculpó por su conducta y le envió una invitación al fanático dueño del celular que rompió.

“Nunca es fácil lidiar con emociones en momentos difíciles como el que no estamos enfrentando. Sin embargo, siempre hay que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el hermoso juego. Me gustaría disculparme por mi arrebato, y si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como señal de juego limpio y deportividad”, escribió el capitán de la Selección de Portugal.