"Cristiano Ronaldo tiene la ambición de terminar su carrera con más Balones de Oro que Messi"

Pascal Ferré es el jefe de redacción de la prestigiosa publicación 'France Football' y conoce bien todos los secretos de la entrega que año a año se hace del 'Balón de Oro' al mejor futbolista del mundo.

Y precisamente Ferré dio algunas declaraciones en las que detalló una situación que ha podido palpar y que tiene como protagonistas a los dos jugadores del mundo en el último tiempo.

"Cristiano Ronaldo tiene una sola ambición y es terminar su carrera con más Balones de Oro que Messi. Y lo sé porque él me lo dijo", aseguró el periodista, en declaraciones que retumbaron en todo el planeta y publicadas por 'Mundo Deportivo'.

Ferré, de otra parte, contó que “es el sexto año que soy responsable de esto y hasta ahora no he cometido un solo error. No quiero mentir, pero les digo a todos cuantos me llaman que no puedo decir el nombre porque los propios ganadores ni siquiera lo saben aún. No sería justo averiguarlo así".

Así las cosas siempre existe hermetismo con la entrega de dicho premio. "Tenemos mucho cuidado. El ganador del Balón de Oro es un gran secreto. No creo que haya una situación comparable en el deporte”, finalizó.