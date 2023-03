Cristiano Ronaldo y algunas burlas por un supuesto nuevo galardón 'el Camello de Oro'

Para Cristiano Ronaldo, desde que se fue a Arabia Saudita, su éxito en dicho país no siempre es visto con buenos ojos. Varios fanáticos del fútbol han aprovechado para cargar contra el luso luego de la decisión de irse a una liga como la de Arabia tras salir en no muy buenos términos del Manchester United.

Cada afición tiene sus hinchas y sus detractores y para 'el bicho' ambos son cosa del día a día. Debido a esto, un grupo de varias personas crearon un nuevo 'galardón' en redes sociales, el 'Camello de Oro' premio con el que quieren burlarse de Cristiano en su nueva aventura con el Al-Nassr.

El luso no viene teniendo una racha muy afortunada con el Al Nassr. Viene de perder el clásico de Arabia, Además, en el partido contra el Al-Baten un aficionado le gritó que Lionel Messi es mejor que él. Igual, en el partido contra el Al-Ittihad, la tribuna rival empezó a corear "Messi, Messi" y su cara de fastidio no esperó para aparecer. Su reacción finalizando el partido, fue muestra total del descontento del portugués, por más de que haya ganado su último partido contra el Abha Club 3-1 donde fue sustituido al minuto 87 por Anderson Talisca ('el comandante' no pudo marcar en dicho partido).

Ahora, luego de que Lionel Messi se haya convertido en el nuevo 'The Best' de la FIFA, varios aficionados aprovecharon para 'cargarlo' con que lo que podría ganar Cristiano en Arabia es el 'Camello de Oro' haciendo alusión al Balón de Oro. Esto, ya que 'el bicho' no tiene oportunidad de competir por esta distinción y por lo tanto, los aficionados y críticos de Cristiano le crearon un nuevo 'galardón' para que no se aleje de competir por una premio esta temporada.

Publicidad

Siempre que Cristiano Ronaldo tiene una destacada actuación con su nuevo equipo, sus 'haters' aprovechan para despreciar su 'performance' entregándole este premio por redes sociales. Esto se ve de tal manera, que se ha convertido en 'Trending Topic" en Twitter en varios ocasiones con distintos mensajes como: “A quien le importa el THE BEST si el CAMELLO DE ORO es mejor” o “Uno es eliminado en Champions, otro en copas por el camello de oro” haciendo alusión a la eliminación del PSG con Lionel Messi en cancha.

Claramente, la comparación entre Cristiano y Messi va a permanecer luego de ser los dueños absolutos de una generación de futbolistas aparte de que uno representa al Real Madrid y el otro al Barcelona, acérrimos rivales.

Mientras 'la pulga' viene de ganar el Mundial siendo balón de oro de la competición, recibir su segundo The Best y ser uno de los principales candidatos a llevarse su octavo Balón de Oro, para Cristiano las cosas son diferentes y precisamente los aficionados le han dejado en claro que a lo que aspira el portugués es a llevarse 'el Camello de Oro' de una manera cómica y jocosa en redes sociales.