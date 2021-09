Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, los reyes del billete: mandan en el ranking de mejor pagados

Un detallado informe de la revista 'Forbes', especializada en economía y negocios, dejó en claro que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se mantienen en la primera y segunda posición de ganancias anuales. En este sentido, hay que decir que se cuentan también ingresos relacionados con publicidad, marketing y otros rubros.

"Según la revista Forbes, que elabora anualmente el ranking de los futbolistas que más dinero ganan, el rosarino percibe 110 millones de dólares en bruto por año y CR7 cobra 125.000.000, también antes de impuestos", informó 'La Nación'.

En el tercer lugar se ubica el brasileño Neymar, quien es otra máquina de hacer dinero. Kylian Mbappé y Mohamed Salah son cuarto y quinto.

Este es el top-10 de futbolistas con mayores ganancias:

1 Cristiano Ronaldo (Manchester United): U$S 125 millones

2 Lionel Messi (PSG): U$S 110 millones

3 Neymar (PSG): U$S 93 millones

4 Kylian Mbappé (PSG): U$S 43 millones

5 Mohamed Salah (Liverpool): U$S 41 millones

6 Robert Lewandowski (Bayern Múnich): U$S35 millones

7 Andrés Iniesta (Vissel Kobe): U$S 35 millones

8 Paul Pogba (Manchester United): U$S 34 millones

9 Gareth Bale (Real Madrid): U$S 32 millones

10 Eden Hazard (Real Madrid): U$S 29 millones