Cristiano Ronaldo y un nuevo récord para la historia: llegó a destacada cifra como profesional

¡No podía ser de otra manera! Con gol y asistencia , Cristiano Ronaldo lideró la victoria 4-1 de Al Nassr sobre Al Riyadh, en el que significó su partido 1200 como futbolista profesional. Una cifra importante para el astro luso que a sus 38 años sigue demostrando estar al más alto nivel.

Y es que, este especial encuentro le llega al ‘bicho’ después de 21 años y 3 meses de carrera, desde su debut en aquel 14 de agosto de 2002, con el Sporting de Lisboa. Ha sido un completo viaje por las mejores ligas y equipos del mundo, donde ‘CR7’ no solo ganó títulos e impuso récords, sino que también ha dejado un legado en el fútbol mundial.

No obstante, según lo manifestó el mismo Cristiano Ronaldo a través de sus redes sociales, todavía queda mucho por seguir escribiendo de aquí en adelante. "¡Tres puntos más! Agradecido con todos mis compañeros de equipo que me ayudaron a llegar a mi partido número 1200. ¡Qué paseo, pero aún no hemos terminado!”, fueron las palabras del portugués en su cuenta de Instagram, luego del triunfo por 4-1 de Al Nassr sobre Al Riyadh.

Es importante aclarar que Cristiano Ronaldo tiene contrato inicialmente hasta el 2025 con el cuadro saudí, siendo una posibilidad real su ampliación de contrato por un año más como mínimo, panorama que solo deja clara la intención del luso de seguir jugando al fútbol y brillando jornada a jornada en las portadas de todo el mundo.

¿De dónde 1.200 partidos?

Según lo publicó la página especializada en estadísticas en el fútbol mundial ‘Sofascore', Cristiano Ronaldo ha jugado un total de 1.200 partidos como profesional, desglosados entre clubes y la Selección de Portugal.

Con el combinado de su país, el luso ha jugado 205 compromisos. Por su parte, en materia de equipos, ‘CR7’ cuenta con los 31 en Sporting de Lisboa, 346 en el Manchester United, 438 en el Real Madrid de España, 134 en la Juventus y, parcialmente, 46 con el Al Nassr.

Números de Cristiano Ronaldo, en sus 1.200 partidos como profesional. Foto: Sofascore.

Esta cifra cobra más importancia y relevancia teniendo en cuenta que nadie más ha llegado a los 1200 partidos como profesional. Lo más cercano a ese número es el japonés Yasuhito Endo, quien a sus 43 años ha participado en 1.069 partidos oficiales.

Lionel Messi, considerado como el rival directo de Cristiano Ronaldo durante los últimos 20 años, solo lleva 1.047 juegos disputados a sus 36 años de edad. Y, aunque el argentino actualmente está activo , jugando para el Inter Miami de Estados Unidos, es una incógnita si le seguirá los pasos al portugués.