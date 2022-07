Cristiano Ronaldo ya está en Manchester: se vienen horas claves para su futuro

Cristiano Ronaldo ya está de nuevo en Manchester luego de ausentarse en la gira de pretemporada que los 'reds devils' realizaron por Australia y Tailandia, alegando problemas personales. Y es que en la prensa internacional sostiene este martes que se vienen horas claves en cuanto al futuro del portugués, que habría manifestado al conjunto inglés que no querría seguir en sus filas.

El capitán de la Selección de Portugal llegó al centro de entrenamiento de Carrington, lugar donde habitualmente el Manchester United realiza sus prácticas, en compañía de su agente Jorge Mendes. Esto da a entender que el máximo goleador de la historia de la Champions League buscará reunirse con la dirigencia del cuadro rojo y con el entrenador Erik ten Hag para dialogar de sus intenciones de irse.

Aunque el timonel neerlandés ha manifestado en un par de oportunidades que le gustaría que el nacido en Madeira se quedara con el United, por lo que espera convencerle de que no decida marcharse.

Y es que el motivo que impulsa a 'CR7' abandonar las filas del Manchester United es que este no va a jugar la Champions League, uno de los torneos favoritos del lusitano y del cual es su máximo goleador. Los 'diablos rojos' quedaron ubicados en el sexto lugar en la pasada Premier League y con ello un cupo a la Europa League, no obstante, al exfutbolista del Real Madrid dicho certamen no le 'llama' la atención y menos en el año que se disputa el Mundial de Qatar.

Su nombre ha sonado con fuerza para reforzar a clubes como el Atlético de Madrid, de España, la Roma, de Italia, entre otros, pero su elevado salario a obligado a dichos equipos a retroceder para hacerse con los servicios futbolísticos del crack portugués.

Hay que destacar que Cristiano Ronaldo tiene un año más de contrato con el Manchester United, con la opción de extenderlo a tres más. Además, la opción que buscarían tanto él como su agente es ir a préstamo a otro equipo que dispute la Champions. En caso de darse, sería un poco más rentable para el club, ya que sólo se haría cargo del contrato de 'CR7'.