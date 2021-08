Crítica a la selección de Brasil, en Tokio 2020: “Hay deportistas que no son millonarios como ellos”

La selección de fútbol de Brasil se quedó con el oro en los Juegos Olímpicos 2020, pero no todo fue felicidad tras conseguir la preciada medalla.

En las últimas horas se conoció una fuerte crítica a los futbolistas, quienes al parecer no apoyaron, ni estuvieron en la misma sintonía con la delegación de ese país, en las justas en Tokio.

“El mensaje de ellos fue claro y es que no son parte del equipo y no les importa. También están completamente desconectados de las consecuencias que esto puede generar en innumerables deportistas que no son millonarios como ellos”, afirmó Bruno Fratus, nadador brasileño que ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos.

Y la polémica se agrandó luego de que el Comité Olímpico de Brasil apuntará contra la federación de fútbol del país.

“El Comité Olímpico de Brasil repudia la actitud de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y de los jugadores de la selección de fútbol durante la ceremonia de premiación del torneo masculino. Por el momento, las energías del Comité están totalmente enfocadas en mantener el trabajo que resultó en la mejor participación brasileña en la historia de los Juegos Olímpicos. Por esta razón, solo después de la finalización de los Juegos, la COB hará públicas las medidas que se tomarán para preservar los derechos del Movimiento Olímpico, otros atletas y nuestros patrocinadores”, en declaraciones recogidas por ‘Infobae’.