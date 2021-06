Croacia vs. Escocia EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Eurocopa por televisión

Una final, un partido sin vuelta atrás, se divisa en el estadio Hampden Park de Glasgow al que se aferran tanto Croacia como Escocia para intentar alargar su porvenir en la Eurocopa.

Es el encuentro de Glasgow la última oportunidad para el conjunto balcánico hasta ahora lejos de las expectativas generadas por su condición de subcampeón del Mundo. Y es, sin embargo, una ocasión única para Escocia, que por primera vez en la historia de la competición puede atravesar la fase de grupos.

Las dudas invaden a Croacia. La euforia estimula a Escocia. Dos estados de ánimo generados por el distinto desempeño de ambos en lo que va de torneo. Mientras el cuadro croata no ha podido ni con Inglaterra ni con la República Checa, con la que empató a pesar de su vitola de favorito, el combinado escocés mostró buena imagen en su estreno y salió reforzado después del duelo contra el conjunto inglés.

Igualados en la tabla con solo un punto, solo el triunfo les sirve a ambos para contar con opciones de clasificación. Todo lo que no sea ganar condena a cualquiera al adiós al torneo.

La presión amenaza a los visitantes, el optimismo espolea a los locales. Pero ninguno conoce la victoria en la competición hasta el momento.

Croacia afronta la visita a Glasgow aferrada a las matemáticas para enmendar una Eurocopa hasta ahora decepcionante tanto por el juego como por los resultados obtenidos. Perdió el equipo de Zlatko Dalic con Inglaterra pero no fue capaz de ganar a la República Checa donde evitó la derrota para afrontar esta última fecha con posibilidades.

La situación pide un giro en el plantel de Dalic que aún no podrá contar con su lateral Borna Borisic. Da síntomas de cansancio Croacia. A pesar de ello, el seleccionador mantiene la confianza en la zaga que conforman Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domadoj Vida y Josko Gvardiol, sustituto de Borisic.

Con Luka Modric y Mateo Kovacic incuestionables, la vuelta del centrocampista del Inter Marcelo Brozovic, suplente ante la República Checa, parece evidente. Las dudas asoman desde aquí. Nikola Vlasic o Luka Ivanusec, que dio muy buenas sensaciones en el último choque, pujan por la cuarta plaza del centro del campo. Ivan Perisic, el autor del único gol croata por ahora es fijo en ataque. El otro lugar puede ser para Bruno Petkovic en detrimento de Ante Rebic.

Solo en dos de sus cinco participaciones continentales Croacia no superó la fase de grupos. Los cuartos de final alcanzados dos veces es el mejor papel del conjunto balcánico en una Eurocopa. En Francia 2016 llegó hasta octavos.

Para Escocia la clasificación es un premio mayor. El conjunto de Steve Clarke puede hacer historia. Nunca alcanzó las eliminatorias. En sus dos presencias anteriores, en Suecia 1992 e Inglaterra 1996 se quedó estancado en la primera fase. Ahora, un triunfo en su campo le situará por vez primera entre los dieciséis supervivientes.

La buena imagen ofrecida en sus partidos anteriores es la esperanza escocesa que aún no ha marcado en lo que va de competición. Perdió 2-0 con la República Checa en un duelo en el que no fue inferior y tuteó a Inglaterra, a la que pudo ganar en un enfrentamiento que terminó sin goles pero con el equipo reforzado.

Clarke ha encontrado un bloque sólido y no da la sensación de que opte por variar una situación que le ha respondido. Amparado en los tres centrales y ya recuperado Scott McTominay, al que acompañan Grant Hanley y Kieran Tierney no tiene dudas en el resto. La irrupción de Billy Gilmour, el mejor ante Inglaterra, ha dado un plus a Escocia, con Stephen O'Donnell y, sobre todo, Andrew Robertson en las bandas.

John McGinn, por delante de la zaga y Callum McGregor y Gilmour como complemento en la zona ancha, el ataque es cosa de Lyndon Dykes y Che Adams.

Hora y dónde ver el partido

Croacia vs. Escocia

Hora: 2:00 p.m.

Canal: Directv Sports