Croacia vs. España: Se espera que 25.000 aficionados 'ajedrezados' vayan a alentar a su selección

La selección de España partirá en desventaja en la final de la Liga de Naciones en las gradas del estadio 'De Kuip', donde habrá 6.000 aficionados por cerca de 25.000 croatas, como resaltó Ivan Perisic, que aseguró que Croacia "estará a la altura" que merece su hinchada.

"Seguro que se va a ver un gran fútbol y eso nos gusta. Nuestro juego ha evolucionado cada año y España tiene un estilo interesante con el apoyo de jóvenes jugadores. Dos tercios del estadio va a estar con nosotros y nos va a empujar cada minuto para que estemos a la altura", manifestó en rueda de prensa en el escenario de la final.

"Espero que el partido se resuelva en 90 minutos, nosotros no queremos prórroga, pero si llega no habrá ningún problema. Estamos acostumbrados. Nosotros llevamos mucho tiempo juntos, mientras que España tiene jugadores que han llegado hace poco. Tenemos más experiencia. Hemos acabado terceros en el último Mundial, pero contra España no hay favoritos", añadió.

Perisic elogió al centro del campo de la selección española. "Va a ser un partido difícil. España tiene muy buenos centrocampistas que juegan en los mejores equipos del mundo, pero no tenemos que temer nada".

Publicidad

Croacia viene de convertirse en una de las selecciones destacadas del continente europeo en la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia, Croacia sorprendió al llegar a la final del torneo. A pesar de no llevarse el título, su destacada actuación y valentía dejaron una impresión duradera en el mundo del fútbol. El equipo mostró habilidad, carácter y espíritu de lucha, consolidando a Croacia como una potencia futbolística en el escenario internacional.

En Qatar, logró llevarse el tercer puesto dejando una muy buena actuación logrando eliminar a Brasil y pudiendo llegar a las semifinales mundialistas en dos mundiales consecutivos y ahora tiene la oportunidad de sumar un título a su palmarés contra España.