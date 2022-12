¡En Segunda División! Revelan el club donde Gianluigi Buffon terminaría su carrera

¿Quién no quisiera tener entre sus filas a Gianluigi Buffon ? El histórico guardameta anunció, semanas atrás, que no continuará vistiendo la camiseta de la Juventus . Razón por la que los rumores no se han hecho esperar.

Muchas han sido las especulaciones. Sin embargo, en las últimas horas, diferentes medios italianos revelaron que el arquero se uniría al Monza, el ambicioso club del antiguo primer ministro italiano Silvio Berluscioni.

El club de Serie B, ascendido la pasada temporada, es uno de los numerosos interesados por el arquero de 43 años, que no ha descartado continuar su carrera, según informaciones de La Gazzetta dello Sport.

Buffon disputó su 685 y último partido con la Juventus en la final de la Copa de Italia esta semana ante el Atalanta, ganando el trofeo por sexta vez, cuajando además una gran actuación.

"Estoy analizando las propuestas que he recibido. Si encuentro una más loca que yo con un proyecto interesante, la seguiré", señaló tras el partido el arquero campeón del mundo en 2006.

El diario turinés Tuttosport informó además que el primer club profesional de Buffon, el Parma -descendido a segunda división este curso-, donde debutó en 1995, también estaría interesado en sus servicios.