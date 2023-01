"Cuando jugué al lado de Pelé, me dejó impresionado su sencillez y el gran ser humano que fue"

El cierre del año 2022 dejó una noticia que conmocionó al mundo con la muerte del legendario Pelé, quien para muchos es el mejor futbolista de la historia. Desde el 29 de diciembre cuando se conoció su fallecimiento y hasta este lunes 2 de enero en Brasil la atención se la ha llevado la velación y las honras fúnebres de 'O'Rei'.

Mientras tanto en Colombia, Gol Caracol habló con Astolfo Romero, quien fue un defensor central de experiencia en clubes importantes de nuestro país y en las selecciones nacionales y en el año de 1982 fue invitado a jugar un partido entre los 'Resto del Mundo' y 'las Estrellas de Europa'.

"Ese juego fue el 7 de agosto de 1982, en el estadio Gigantes en New York. Tuve ese agrado de poder jugar con Pelé y con reconocidas estrellas del fútbol sudamericano como Falcao, Sócrates, Zico, el mexicano Hugo Sánchez. Fui el único colombiano y el único jugador que no estuvo en el Mundial del 82 al que invitaron", recordó Romero, de 65 años y quien conserva algunas fotos de tal acontecimiento.

¿Cómo fue jugar al lado de Pelé?

"Realmente fue una experiencia maravillosa haber compartido durante casi siete días con esos jugadores y también con Pelé, un histórico por siempre".

Recuerda algunos nombres del equipo en el que estuvo usted junto a Pelé...

"Thomas N'Kono, arquero de Camerún; el marcador derecho era Duarte, el capitán de Perú; yo hice pareja con Óscar, el brasileño; el marcador izquierdo era Junior; en el medio jugaron Falcao, Pelé, Zico y Sócrates; y adelante jugó Hugo Sánchez, entre otros".

¿Qué imagen dejó Pelé?

"Lo más importante de haber jugado al lado de Pelé, es que aparte de ser una estrella, era un ser humano sencillo. Lo hace sentir a uno grande. Y en algún momento Pelé me preguntó que dónde había jugado, que cómo había llegado a ese partido, sin haber participado en el Mundial de 1982. Entonces fue ahí cuando yo le expliqué a Pelé que yo había llegado gracias al 'profe' Tele Santana, que me había visto jugar en Deportivo Cali frente a Flamengo en Copa Libertadores. Y fue el 'profe' Santana el que me invitó a jugar con ellos".

¿Guarda algún objeto en especial de ese partido?

"Las sudaderas se la regalé a dos sobrinos, un detalle de conmemoración se la regalé al hijo mío, conservo el maletín que nos regaló la casa Adidas, conservo unas fotos y una revista. Pero son muchos recuerdos, que son fruto del trabajo que tuve siempre desde que debuté en Millonarios. Todos mis sueños se me hicieron realidad el 7 de agosto de 1982".

¿Quién es Astolfo Romero?

Astolfo Romero nació en Buenaventura, Valle del Cauca, un 15 de diciembre de 1957. Fue defensa central y tuvo una reconocida trayectoria por clubes como Millonarios, Quindío, Deportivo Cali, Santa Fe, Atlético Bucaramanga y Selecciones Colombia, de diferentes categorías.

La foto de Astolfo Romero, cuarto arriba, colombiano que jugó junto a Pelé en agosto de 1982. Fue un partido en New York entre Resto del Mundo y Selección de Europa. Además estuvieron Socrates, Junior, Junior, N'kono, Falcao, Zico y Hugo Sánchez, entre otros pic.twitter.com/Zm7vfy9g1t — Oscar Ostos (@oscarostos) January 2, 2023