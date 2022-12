Cuatro errores de la Selección Colombia Sub-23, que costaron la caída 2-1 frente a Argentina

El seleccionado colombiano tuvo desconcentraciones que fueron aprovechadas por los argentinos, que confirmaron una vez más que le tiene cogida la medida a los dirigidos por Arturo Reyes.

Errores defensivos

En los dos goles de Argentina, se presentaron fallas defensivas. En el primero, en el tanto de Urzi, Carbonero no sostuvo la marca, se perdió el balón saliendo y Ditta no achicó a tiempo. En el segundo, Pérez ganó de cabeza y sorprendió en pleno corazón de área. Las desconcentraciones fueron pecados capitales, en un juego en el que no se podía parpadear.

Colombia 'durmió' tres minutos y cayó 2-1 con Argentina: obligados a vencer a Uruguay y a esperar

Mala definición

Los colombianos no estuvieron finos a la hora de embocar el balón en el arco de Cambeses. Carrascal la tuvo y tiró el balón para los cielos; Benedetti también llegó al área y remató mal; Carbonero no llegó tras un tiro cruzado del propio Carrascal; Ménder García erró de cabeza en el complemento y en tiempo de adicción en vez de empujar el balón al fondo de la red, lo sacó de manera increíble.

Edwuin Cetré no se puso nervioso, engañó al arquero y de penalti descontó para Colombia

Las individualidades

En la Selección Colombia no estuvo en su mejor nivel el jovencito Jorge Carrascal, a quien incluso se le reprochó por el exceso de individualismo en varios pasajes del compromiso. Otro que quedó en deuda fue Edward Atuesta, quien no pesó lo suficiente a lo largo del compromiso. Por las laterales, Edwin Herrera no salió, ni se proyectó tanto como en otros compromisos. El juego se cargó hacia la izquierda, con las salidas de Gabriel Fuentes.

Colombia, es ganar o ganar: las cuentas para clasificarse a los Olímpicos de Tokio 2020

¿La salida de Benedetti?

Al técnico Arturo Reyes nuevamente se le cuestionó su cambio, al minuto 55, cuando ordenó la salida de Nicolás Benedetti. El vallecaucano estaba haciendo un partido correcto y su aporte en le gestación de juego era importante, en el momento en el que ya se iba abajo en el marcador.



Publicidad