“Cuidado porque Bolivia está pasando un buen momento como visitante”: Diego Cabrera

El exjugador de Bolivia y de equipos como Cúcuta, Medellín y Santa Fe habló con GolCaracol.com sobre el presente de su país. Confía en su selección, pero conoce las virtudes de Colombia.

Piense en un futbolista boliviano que haya jugado en Colombia. Ahora piense en un futbolista boliviano que haya quedado campeón en nuestro país. Por último, trate de recordar un goleador boliviano que haya pasado por nuestro FPC. Seguro que en una o las tres opciones hubo un nombre en común: Diego Aroldo Cabrera.

El ‘Boli’ anotó 43 goles en el fútbol colombiano, donde jugó para Cúcuta, Medellín, Pasto, Tolima, Santa Fe y Rionegro Águilas. Además, con el conjunto santafereño ganó el título de 2012. Números que lo acreditan para hablar y opinar sobre nuestra Selección y sus jugadores, sobre el presente de la Eliminatoria, y –por supuesto- sobre Bolivia, una camiseta que defendió en las eliminatorias para Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Cabrera enfrentó tres veces a Colombia (dos veces en Eliminatoria al Mundial de 2010 y un amistoso), pero curiosamente dice que casi no recuerda aquellos partidos. "No los recuerdo mucho, pero creo que es porque todo pasaba muy rápido y uno estaba más pensando en los viajes con los clubes y los torneos locales”.

Uno ve la nómina de Bolivia y hay mucho jugador joven ¿Se podría interpretar que ya están pensando en la próxima Eliminatoria?

No creo que ya hayamos renunciado por completo a esta. Le están dando oportunidad a los jóvenes que han demostrado que tienen un nivel bueno en las Sub 17 y Sub 20. En otros países veo jugadores que a los 20 años ya son ídolos en la selección entonces me parece perfecto que se fogueen y adquieran experiencia.

Entonces sí piensan a futuro…

Creo que hasta último momento de esta Eliminatoria se luchará si se puede, pero si no, hay que seguir el proceso. Lo malo es que acá los procesos de los técnicos se acaban por perder tres o cuatro partidos y así no se puede.

Usted, como boliviano y jugador, ¿se ha decepcionado al ver los resultados de su país?

No sé si me he decepcionado o no, pero sí creo que tenemos que trabajar mejor para tener los resultados. Ahora hay un proceso que el DT Mauricio (Soria) está llevando, pero los dirigentes lo deben apoyar, igual que los clubes porque algunos equipos no quieren prestar a los jugadores para la adaptación a la altura y cosas como esas dañan el trabajo.

¿En Bolivia qué tanto conocen a la Selección Colombia?

Estamos muy enterados de lo que hacen los jugadores colombianos porque la mayoría juega en el exterior y en torneos como la Liga de Campeones. Acá los vemos mucho por televisión, sabemos que es un equipo que grupalmente es muy bueno, con jugadores rápidos y que definen muy bien. Nuestro DT los debe tener bien analizados.

Personalmente, ¿usted los conoce mejor?

Un poco. Yo jugué con y contra jugadores como Juan Guillermo Cuadrado, Camilo Vargas, Daniel Torres, Macnelly Torres, y otros.

También es el boliviano que mejor conoce la cancha y el ambiente del Estadio Metropolitano…

Siempre que llegaba a Barranquilla era algo muy bonito porque es un estadio gigante en el que todo futbolista quiere jugar. Lógicamente que el tema del calor afecta, pero en un partido de Eliminatoria no hay que quejarse de eso. Lo que hay que hacer es llegar bien preparado, física y mentalmente porque Colombia tiene jugadores inteligentes que hacen rodar la pelota muy rápido y sin la pelota el calor afecta mucho más.

¿Para qué está Bolivia en Barranquilla?

No sé, pero lo que puedo decir es que cuidado con Bolivia porque está pasando un buen momento como visitante. Le ha ido a hacer partidos y sacar puntos a grandes equipos como Chile. (Cabe recordar que Bolivia empató 0-0 con Chile en Santiago, pero le quitaron los puntos por la inscripción irregular de un jugador).

Por último, ¿qué jugadores bolivianos podrían preocupar a Colombia en Barranquilla?

Sin duda, nuestro capitán, Ronald Raldés es un referente, pero Alejandro Chumacero y Pablo Escobar están haciendo una gran Copa Libertadores (con The Strongest), así como hay que tener en cuenta siempre a Marcelo Martins. Ellos son jugadores inteligentes, que saben manejar la pelota y, además, tienen una resistencia física que los ubica un nivel más alto que los otros.

