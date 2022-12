Damir Ceter vuelve a Colombia y abandona por lesión el Suramericano Sub-20

El delantero de Santa Fe sufrió una contusión en el aductor derecho y no seguirá concentrado en Ecuador. En las próximas horas viajará de vuelta a nuestro país, para adelantar su recuperación.

Damir Ceter no seguirá en la Sub-20 y regresará a Colombia

Una contusión en el aductor derecho habría sido la razón del abandono de Damir Ceter de la concentración de la Selección Colombia Sub-20.

En las próximas horas se espera que el delantero de Santa Fe viaje de vuelta a nuestro país para adelantar su recuperación.

