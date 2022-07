Dani Alves, explosivo: "Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia en el club"

Dani Alves, lateral derecho brasileño que militaba en el Barcelona, actualmente se encuentra sin club. A sus 39 años, el defensor es el jugador con más títulos en toda la historia del fútbol, con 46.

El veterano futbolista, analiza varias ofertas en el balompié mundial, pero todavía no se conoce cuál será su futuro. Pumas de México es uno de los clubes que más se ha acercado a ficharlo.

En los últimos días, el brasileño concedió una entrevista a 'The Guardian', donde dio detalles de su salida del conjunto 'blaugrana', donde ganó todas las competencias posibles.

"Este club ha pecado en los últimos años. Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia para el club. Como 'culé', me gustaría que el Barça hiciera las cosas de otra manera", afrimó Alves, sobre las decisiones en el cuadro catalán.

"El Barcelona necesita mejorar el trabajo fuera del campo. La mentalidad es totalmente opuesta a lo que construimos hace unos años. Todo lo que sucede en el campo es un reflejo de lo que sucede fuera", destacó el brasileño, comparando la época actual del equipo con la más gloriosa de este mismo.

El lateral también se refirió a su edad, diciendo que el club "sabía que ya no tenía 20 años" y que a pesar de ello no cree que eso afecte, porque tiene la experiencia que no tenía en ese momento y eso le facilita jugar partidos importantes, a comparación de los jóvenes, que pueden sentir nervios.

¿En qué equipos ha jugado Dani Alves?

El brasileño debutó en el Bahía de su país natal, de donde dio el salto a Europa. El Sevilla de España fue su primer club en el 'viejo continente'. Sus buenas actuaciones hicieron que el Barcelona se fijara en él. Con el equipo 'blaugrana' vivió su etapa más exitosa, antes de pasar a la Juventus de Italia. Tras estar en la 'vecchia signora', el París Saint-Germain de Francia fue su siguiente parada. Luego regresó a Brasil, para ponerse la camiseta del Sao Paulo, previo a su última experiencia en el conjunto 'blaugrana'.