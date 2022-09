Dani Alves y una sincera confesión: "Me encanta Cristiano Ronaldo, ejemplifica trabajo, lo admiro"

Ahora que Dani Alves y a está lejos del fútbol de Europa, más exactamente del Barcelona, se sinceró en una entrevista. En dicha conversación con Efrían Velarde, el lateral brasileño habló de muchos temas incluidos los famosos clásicos que protagonizó con el cuadro 'culé' frente al Real Madrid. En dichos compromisos de la liga española uno de los protagonistas era Cristiano Ronaldo , del lado del cuadro 'merengue'.

Precisamente el brasileño, que ahora milita en las filas del Pumas de la UNAM, de México, en dicho podcast tuvo palabras de elogios para el futbolista y crack portugués.

Publicidad



"Me encanta Cristiano. Ahora que ya no estamos en Barça y Madrid parece que sí puedo hablar, porque siempre parecía que no podía. Cristiano ejemplifica, para todos nosotros que no tenemos tanta calidad, que con el trabajo también se puede competir contra los mejores. Yo lo respeto muchísimo y tuve la oportunidad de decírselo", dijo de entrada en la conversación el también jugador de la selección de Brasil.

En medio de la charla, Dani Alves reveló una serie de incidencias que le ocurrió con Cristiano Ronaldo en una gala del Balón de Oro. En esa premiación tuvo un momento 'caliente' con el lusitano y todo el 'boom' que en esa época daban los enfrentamientos entre Barcelona y Real Madrid, teniendo en cuenta que el 'azulgrana' también estaba Lionel Messi.

"Llegó un momento por la rivalidad que yo me acercaba a saludarlo y él no me saludaba. Hubo una polémica que no salió nunca, pero en el vestidor del Balón de Oro tuvimos un 'rifirrafe', yo saludé a todo el mundo y él no me saludó por lo que estaba generando el Barça-Madrid afuera", sostuvo Alves de 39 años.

¿Qué más dijo Dani Alves en la conversación?

A su vez, Dani Alves también aseguró que admira al portugués y que se identifica con él. De igual manera tuvo palabras para Lionel Messi.

Publicidad

"¿Cómo no voy a respetar a un tipo que lo consiguió todo con base en el trabajo, de echarle huevos? Me identifico con él, porque yo todo lo que hice en mi vida fue con base en eso. Si tú hicieras una comparación, yo como jugador me acerco más a Cristiano que a 'Leo' por el trabajo, no por el talento, porque 'Leo' es un talento nato, que nació con el talento de jugar al fútbol y de estar en otro mundo que solo el consigue", concluyó Dani Alves.