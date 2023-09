Dani Carvajal: "Yo no soy quien para limpiar, hacer o deshacer en la Federación"

Dani Carvajal, defensa internacional del Real Madrid, abogó por la "presunción de inocencia" en el 'caso Rubiales' y defendió el buen trato recibido del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), suspendido por FIFA por su comportamiento tras el Mundial femenino.

"La opinión que tengo de Rubiales personalmente, como jugador y presidente, conmigo siempre ha sido un trato profesional excelente. Como jugador todo lo que nos ha podido ayudar en tema campeonatos, familias, viajes, ha sido excepcional. Yo no soy quien para limpiar, hacer o deshacer dentro de la Federación. Hablo por lo que me toca y como jugador no puedo ponerle ninguna pega", aseguró en rueda de prensa.

Carvajal dio su punto de vista en el beso no consentido que Rubiales dio a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas tras la conquista del Mundial por parte de la selección española femenina.

"En ningún momento he dicho que Jenni no sea la víctima, solo digo que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima a nadie. Si está pasando mal momento, hay que solidarizarse con ella como con cualquier persona. Tampoco creo que el presidente en estos momentos esté viviendo momentos agradables. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie", manifestó.