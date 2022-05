Dardos van, dardos vienen: Pep Guardiola apuntó contra José Mourinho

Pep Guardiola es blanco de críticas por la prensa internacional; Manchester City, en cabeza del catalán, fue eliminado de la Champions League a manos de Real Madrid, firmando un nuevo fracaso en el máximo torneo de clubes en el mundo.

Tras la derrota en el estadio Santiago Bernabéu, el estratega exBarcelona, en medio de la previa del duelo en el que los 'citizens' recibirán la visita de Newcastle United, en un duelo en el que podrían retomar la punta de la Premier League, 'disparó' hacia un viejo conocido en medio de su etapa con el club 'culé'.

Después de ser indagado sobre el duelo disputado en territorio español a mitad de semana, en el cual cayó teniendo en su poder una de las nóminas más costosas del planeta, Pep se refirió a José Mourinho, quien clasificó a la final de la Conference League, con la Roma.

"Para mí no es cuestión de dinero y la afición no lo entiende. Incluso la Roma (el equipo de Mourinho) gastó varios millones, pero no está en Champions", apuntó Guardiola.

Es importante recordar que una vez finalizado el partido en el estadio Olímpico de la capital italiana, el estratega portugués manifestó sentirse contento por la clasificación del cuadro 'merengue' para la final de la Liga de Campeones.

"El Madrid está en mi corazón, yo soy blanco, blanco, blanco, es el club más grande del mundo. Soy muy amigo de Carlo (Ancelotti), sé que está contento por su Roma y su compañero José", comentó 'The Special One'.

¿Cuántas victorias tienen Pep Guardiola y José Mourinho, tras los enfrentamientos entre sí?

El técnico catalán ha vencido al portugués en 11 ocasiones, mientras que el estratega de la 'loba' ha derrotado a Pep en 7 oportunidades.