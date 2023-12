David Alaba y un importante reconocimiento, que lo destaca como uno de los mejores en su país

El defensa madridista David Alaba fue elegido este viernes por décima vez 'futbolista del año" en su Austria natal, informa la agencia de noticias austríaca APA.

Alaba, de 31 años y actualmente lesionado por una rotura de los ligamentos cruzados en la rodilla izquierda, fue elegido por los entrenadores de la Bundesliga austríaca.

Entre 2011 y 2016 había sido ya elegido seis veces consecutivas 'futbolista del año' en la república alpina y ahora por cuarta vez consecutiva desde 2020.

Con estos diez galardones, el madridista es con gran diferencia el futbolista austríaco más exitoso de la historia.

David Alaba, que se inició en las juventudes del Austria de Viena, pasó la mayor parte de su carrera en el Bayern Múnich, antes de fichar en 2021 por el Real Madrid, donde ha sido hasta ahora un factor importante en el plantel blanco.

El pasado fin de semana, se lesionó durante un partido liguero contra el Villarreal y, pocos días más tarde, fue operado en Austria, con el objetivo -poco probable según los expertos- de poder reincorporarse a la selección austríaca en la Eurocopa que comienza en Alemania en junio de 2024.

Lo único cierto hasta ahora es que el futbolista austriaco acelera esfuerzos pensando en llegar en óptimas condiciones a la Eurocopa del 2024, que se realizará en territorio alemán.

Teniendo en cuenta que la gravedad de su lesión implica un alto grado de cuidado y tiempo de inactividad para regresar a las canchas, David Alaba no pierde la fe y desde ya está trabajando justamente en eso. Tanto, que le puso nombre y fecha a su intervención quirúrgica.

Yes que, no es para menos, pues en la Selección de Austria también esperan que el futbolista 'merengue' pueda estar en condiciones, ya que no solo es una de los futbolistas con mejor nivel y presente, sino que también es uno de los líderes dentro del terreno de juego.