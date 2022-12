David Ospina y Carlos Bacca, los dos colombianos listos para jugar en la Europa League

Pese a que no son los únicos colombianos que continúan en contienda en el torneo continental, el portero del Nápoles y el delantero del Villarreal serían los únicos representantes nacionales que verían acción este jueves.

Jhon Lucumí, con Genk; Fredy Montero y Cristian Borja, con Sporting de Lisboa, son los otros ‘cafeteros’ que siguen con vida en la Europa League, pero no fueron convocados por sus clubes para los juegos de este jueves.

Publicidad

Cabe aclarar que Wilmar Barrios, con Zenit, ya jugó su partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Europa League.

Y este jueves, en la programación se destaca el duelo entre Nápoles y Zúrich FC. En el equipo italiano se encuentra el colombiano David Ospina, quien no tiene asegurada su titularidad según lo declarado por Carlos Ancelotti, su técnico.

"Ospina no ha estado bien estos días. Si mañana está bien jugará él, si no, no jugará", afirmó el DT.

Vea acá: Póngase al día con la Europa League: en el Viejo Continente el fútbol no para

Publicidad

Declaraciones que abren la inquietud sobre el estado actual del número ‘1’ de la Selección Colombia.



Por otra parte, Carlos Bacca se concentró en tierras portuguesas con su equipo Villarreal. El ‘submarino amarillo’ jugará contra el Sporting, en el estadio Jorge Alvalade, de la capital lusa.

Publicidad

Se espera que el delantero atlanticense sea de la partida, dado que, en el partido de Liga de España contra Valladolid, el pasado fin de semana, solamente disputó 28 minutos.



Los partidos de vuelta se jugarán el próximo 21 de febrero y se invertirá la localía.