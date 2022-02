Dávinson Sánchez, cerca de quedarse sin entrenador en Tottenham: Antonio Conte habló sobre su futuro

Antonio Conte, técnico del Tottenham Hotspur, manifestó su intención de irse del club inglés si él es "el problema" de la mala situación del equipo.

El técnico italiano cuestionó su futuro en el conjunto de Londres después de que el Tottenham cayera en el campo del Burnley, complicando su presencia en la Champions League la temporada que viene.

Publicidad

"Vine aquí para ayudar al club y si el problema puede ser el entrenador, estoy listo para irme. No tengo problema con ello", dijo Conte.

"No estoy acostumbrado a esta situación. Lo estoy intentando todo, pero la situación no mejora. Estoy dispuesto a hablar con el club y hacer lo que el club quiera. Quiero ayudar y por ello trabajo mucho, trabajo todos los días. Le estoy dando 20 horas diarias al Tottenham, pero no es suficiente".

Publicidad

¿Cuál es la crisis que vive Tottenham Hotspur?

"La situación es inaceptable, perder cuatro de cinco partidos es un desastre. Vine para mejorar la situación y quizás ahora mismo no soy bueno para mejorarla. Estoy muy frustrado", añadió el técnico italiano.

El Tottenham, que quedó eliminado ya de la Conference League y de la Copa de la Liga, marcha octavo en la Premier League, a siete puntos de los puestos de Champions League.

Publicidad