Dávinson Sánchez, el mejor jugador joven suramericano del 2016

El defensor caucano fue exaltado por Outside of the Boot por su campaña con Atlético Nacional y Ajax, de Holanda. En 2015, este reconocimiento fue para el argentino Pablo Dybala.

Para el portal outsideoftheboot.com, Sánchez “tendrá un futuro brillante si logra mantener su forma. Es un defensor fuerte que no teme a la hora de hacer una entrada”.

A sus 20 años de edad, el caucano ya cuenta con cuatro títulos con Atlético Nacional, uno de ellos fue la Copa Libertadores 2016, torneo en el que fue figura.

Además, Sánchez ha disputado 21 partidos con el Ajax, desde que llegó en junio de este año, y ha convertido tres goles, ganándose así el respeto y la admiración de sus compañeros y aficionados.

También, el zaguero aparece en el Top 10 de jóvenes defensores de Outside of the Boot, para este diciembre; ocupa la tercera casilla, por debajo de Héctor Bellerín (Arsenal) y Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen).