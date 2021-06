De Boer no se conforma con el fútbol que ha mostrado su equipo: "Las cosas pueden ir mejor"

El seleccionador de Países Bajos, Frank de Boer , se mostró satisfecho con el juego de su equipo en la victoria frente a Austria (2-0) pero consideró que la 'Naranja Mecánica' aún puede mejorar. Con seis unidades, lideran el grupo C de la Eurocopa y son una de las selecciones que mejor fútbol ha mostrado en el campeonato continental.

"Creo que las cosas pueden ir mejor, y deberían", dijo en rueda de prensa tras el partido De Boer, quien señaló que Países Bajos aún tienen margen de mejora. "En posesión de la pelota podemos hacerlo mucho mejor que hoy", agregó.

Para De Boer, el duelo contra Austria fue "lo opuesto" al juego desplegado por los holandeses contra Ucrania (3-2) en la primera jornada. "Contra Ucrania dominamos, tuvimos buena posesión de la bola, pero nos faltó algo de calidad. Hoy fue lo contrario, creo que la posesión que tuvimos fue buena, pero también perdimos la pelota rápido. Eso quizá no fue muy neerlandés, porque somos bastante buenos con la pelota", comentó el técnico de Países Bajos.

No obstante, de Boer destacó que su equipo no dejó que los austríacos inquietaran la portería de Stekelenburg. "Fuimos buenos en no conceder ocasiones y creamos cuatro ocasiones claras", agregó el seleccionador, quien añadió que la "Oranje" creó "suficientes oportunidades".