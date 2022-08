De Florentino Pérez para Casemiro: “Has luchado cada partido como si fuera el último de tu vida”

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, dedicó un emotivo discurso en la despedida y homenaje a Carlos Henrique Casemiro, quien se marcha al Manchester United, asegurando que “el mito” del conjunto blanco “es posible” por “jugadores como” el centrocampista brasileño.

“La gran historia de nuestro club se escribe cada día con unos principios que nos acompañan desde hace 120 años. Estos principios necesitan del talento y sacrificio de nuestros jugadores, y esto se consigue con futbolistas diferentes especiales y que son capaces de vivir este club con intensidad y pasión increíbles. Muchos en el mundo del deporte se preguntan cómo es posible que el mito del Real Madrid sea capaz de hacer lo que hace y lograr retos que parecen imposibles, y aquí tenemos respuesta a esa pregunta; por jugadores como tú que reciben hoy nuestro cariño y reconocimiento. Con jugadores como Casemiro”, dijo el presidente del Real Madrid.

“Hoy es un día para rendir homenaje a uno de nuestros grandes referentes de esta maravillosa época que está viviendo nuestro Real Madrid. Todos los madridistas y amantes del fútbol retendrán en su memoria para siempre los nombres de un equipo irrepetible”, prosiguió.

Recuerdo el chaval que llego al Castilla en enero de 2013. Nos ayudaste a mantener al Castilla en Segunda División, meses después formaste parte del primer equipo y siempre recordaré aquellos extraordinarios 20 minutos en Dortmund. Llegabas al Madrid con sueños y convicciones y con la determinación de quien iba a dejarse el alma para triunfar en el mejor club del mundo y te has convertido en uno de nuestros grandes mitos. Quiero decirte que nunca pensé que este día pudiera llegar”, continuó Florentino Pérez en su discurso ante las lágrimas de emoción del propio Casemiro.

“Hoy es un día para los sentimientos y un día muy especial para ti y tu familia. Se muy bien que tu familia es el centro de tu vida. Ellos son los que mejor conocen tu entrega y sacrificio para poder llegar donde has llegado, te han viso trabajar luchar y sufrir para hacer realidad tus sueños de niño”, dijo.

"Hemos compartido juntos momentos que seguramente son los más emocionantes de nuestras vidas. Todos nosotros nos sentimos muy orgullosos de la historia que has protagonizado con el Real Madrid. Has luchado cada partido como si fuera el último de tu vida. Gracias por estar ahí y ayudar a los más jóvenes del vestuario”, ponderó.

“Gracias por ser un ejemplo de compromiso, de valores y de darlo todo hasta el final con la máxima entrega. Los jóvenes ven en ti un referente del trabajo, esfuerzo, sacrificio y respeto, pero especialmente ese compromiso que has tenido desde el primer día con el Real Madrid”, ensalzó.

“No es nada fácil poner fin al ciclo que has completado. Aún recuerdo cuando me dijiste que solo querías que te dejaran jugar cinco partidos seguidos para demostrar tu calidad, pero han ido 336 con el Real Madrid consiguiendo 18 títulos”, rememoró el presidente del Real Madrid.

Además, Florentino aseguró que gracias a la entrega de Casemiro se pudo concretar su salida de la forma amistosa en la que se hizo rumbo al Manchester United.

“Querido Casemiro, has sido ejemplar cada día de estos años y lo has sido también en el momento de la despedida, por eso te has ganado el derecho a decidir tu futuro y tenemos que respetarlo. Querías dejar para siempre la imagen del campeón que eres, te vas tras ser elegido el MVP de la Supercopa y la nominación para el Balón de Oro. Eres un orgullo para mí como presidente y para los aficionados”, declaró.

“Ahora emprendes una nueva etapa en un club amigo, legendario y uno de los mas importantes en la historia del fútbol. Allá dónde estés serás un gran embajador del Real Madrid. Siempre serás uno de los nuestros y parte de nuestra familia, espero que cuando regreses algún día podamos recordar este tiempo único. Quiero que sepas que el Real Madrid ha sido y será siempre tu casa. Gracias por ayudar a hacer más grande al Real Madrid”, concluyó.