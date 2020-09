De Neymar para Álvaro González: "no eres hombre para asumir tu error"

Las cuentas de Twitter de los futbolistas se volvieron los muros para expresar lo sucedido en la cancha del Parque de los Príncipes. Neymar señala de racista a Álvaro González.

Todo empezó cuando al astro brasileño lo expulsaron por golpear al español, ‘Ney’ le indicó al cuarto juez que el zaguero del Marsella había sido racista.

Neymar y el caso de racismo por parte de Álvaro González: “Me llamaba macaco hijo de pu…”

Luego en redes sociales, el paulista empezó a lanzar comentarios, sin nombre, pero con un claro destinatario, González, que horas mas tardes trinó con sus compañeros, algunos de ellos afro.

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM💙 Gracias familia⚪️Ⓜ️🙌🏼 pic.twitter.com/4DuUT1PT0x — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020

Sin embargo, el brasileño no se quedó con nada y sin dudarlo le respondió su foto así: “no eres hombre para asumir tu error, perder es parte del deporte. Ahora insultando y trayendo racismo a nuestras vidas no, no estoy de acuerdo. ¡NO TE RESPETO! ¡NO TIENES CARÁCTER! ¡Asume lo que dices, hermano ... sé un Hombre! RACISTA”.

Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão ... seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA ✊🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2020

Cabe recordar que, en el duelo de este domingo, el Marsella venció 0-1 a PSG, lo dejó antepenúltimo y, al paso de dos fechas en Francia, los capitalinos aún no conocen el triunfo.