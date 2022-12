"De todas las convocatorias esta es la que más me gusta": Pablo Armero tras regresar a la Selección

Desde la Copa América de Chile-2015, el lateral izquierdo tumaqueño no vestía la camiseta del seleccionado colombiano. Ahora, se encuentra con continuidad en el Bahía, del balompié brasileño.

Quizá la vuelta de Armero a la Selección Colombia de mayores es la sorpresa más importante de la convocatoria que entregó este viernes el técnico José Néstor Pékerman. Sin embargo, para el jugador explica que vive un buen momento en el fútbol brasileño, con Bahía. "Me siento bien por la confianza que tengo del cuerpo técnico y de mis compañeros. Este es un club que quiere crecer y que me ha dado la oportunidad de jugar, y de seguir mostrando lo que soy”, comentó Armero en el programa radial ‘El Alargue’.

El lateral izquierdo hizo parte del equipo que hizo la histórica participación en el Mundial de Brasil-2014 e incluso marcó uno de los goles del triunfo 3-0 sobre Grecia. Precisamente, Armero abrió la senda de la victoria. Esto para mí es una oportunidad muy linda. De todas las convocatorias esta es la que más me gusta porque se nota que el profesor (Pékerman) me tiene confianza y sabe que le puedo dar mucho a la Selección. Espero poder asentarme y no salir nunca más porque me hacía mucha falta”, agregó.

Después de ese campañón, el exjugador del América de Cali volvió a defender los colores patrios en la Copa América de Chile-2015, en la que jugó tres partidos y se escucharon críticas por su nivel.

🇨🇴 Saiba tudo sobre a convocação de Armero aqui #BBMP https://t.co/aYVzADjVEI — Esporte Clube Bahia (de 🏠) (@ECBahia) March 18, 2017

Publicidad



Armero jugó en este tiempo, y hasta la fecha, en clubes como Udinese y Flamengo, sin dar el mejor rendimiento. Sin embargo, en la presente temporada aceptó la propuesta del Bahía, con el que encontró la titularidad y viene con una continuidad importante.

La duda radica en la decisión de Pékerman sobre la presencia del experimentado futbolista en las nóminas titulares frente a bolivianos y ecuatorianos, ya que también para la banda izquierda en defensa también fueron convocados Farid Díaz, de Atlético Nacional, y Frank Fabra, de Boca Juniors.

Puede pasar el tema, por la para del fútbol argentino, que solamente tuvo fecha la semana pasada y así Fabra no vendría con el suficiente rodaje; mientras que Díaz es titular de los verdes, aunque aún no alcanza el rendimiento de 2016 y hay que tener en cuenta que si es amonestado frente a Bolivia, no podrá estar en el partido en Quito.