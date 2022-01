Desde Juventus ‘aterrizan’ al Barcelona: “Álvaro Morata no se va, he hablado con él"

El entrenador del club italiano Juventus, Massimiliano Allegri, aseguró hoy a los medios que el delantero español Álvaro Morata "no se irá" al Barcelona tras los rumores sobre su posible marcha al equipo de Xavi Hernández.

"Álvaro es un jugador importante y estoy contento. He hablado con él y le he dicho que no se va, a pesar de los rumores, así que se queda con ilusión", explicó Allegri en la rueda de prensa previa al partido que disputará mañana el Juventus contra el Nápoles.

Allegri, que acalló así los rumores que llevaban días circulando sobre la posible partida de Morata al Barcelona, recordó los 21 goles que marcó el atacante madrileño la temporada pasado y remarcó que "este año ha anotado siete goles a balón parado".

El técnico italiano salió en defensa del delantero al asegurar que el problema con Morata es que la gente lo ve "como alguien a quien le falta algo", cuando realmente es el segundo mayor goleador del equipo turinés.

Morata, de 29 años, ha vestido la camiseta 'bianconera' en dos etapas de su carrera deportiva, la primera entre 2014 y 2016, y la actual, que empezó en 2020, cuando el club turinés le volvió a incorporar, cedido por el Atlético de Madrid, por diez millones de euros.

El atacante español ha protagonizado una gran trayectoria en el Juventus, tras marcar 21 goles en los 44 partidos del curso pasado y ganar la Copa Italia y la Supercopa italiana.