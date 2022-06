Desde la AFA piden que Boca "separe" a Sebastián Villa del plantel por presunto caso de abuso

Sebastián Villa sigue dando de qué hablar en Argentina por la nueva denuncia que enfrenta en su contra por supuesta violación e intento de homicidio.

El jugador colombiano al servicio de Boca Juniors afianza su estrategia jurídica para defenderse de estas acusaciones, pero mientras esto pasa nuevas voces se han pronunciado sobre este caso que le ha dado la vuelta en Sudamérica.

Publicidad

Puntualmente las nuevas repercusiones llegan desde la AFA. Se trata de Paula Ojeda, la gerente del Departamento de Equidad y Género de este organismo, quien hizo un pedido muy especial, sugirió apartar al futbolista, mientras se llevan a cabo las indagaciones.

"No estoy de acuerdo con la decisión del club de que siga jugando. Es uno de los motivos de mi trabajo, sensibilizar sobre estas cuestiones. Los jugadores son parte de la sociedad y tienen una responsabilidad. Tenemos que seguir capacitando sobre estas cosas para que se tome conciencia, tener acciones para que la gente se pueda dar cuenta de lo que significa y que el fútbol debe ser un deporte que puede y debe estar libre de violencia", dijo Ojeda en declaraciones que recoge el medio 'Clarín', de Argentina.

Pero sus palabras en referencia a Villa Cano no pararon ahí, pues aseguró que al no separar al extremo 'cafetero', Boca no está dando un buen ejemplo a la sociedad.

Publicidad

"Si hay una imputación de violencia de género la institución tiene que separarlo y no dejarlo estar en la cancha hasta que se resuelva la situación judicial. Niñas, niños y adolescentes no pueden estar gritando los goles de personas denunciadas. Los directivos del club no están dando un buen ejemplo. Si bien los clubes tienen autonomía en sus decisiones, deberían pensarlas mejor", manifestó la abogada especializada en violencia de género.

Y sobre lo mismo prosiguió: "El club tiene que separar a Villa. Los clubes no son las justicia pero si existe una imputación es importante que la dirigencia separe al jugador para visibilizar el acompañamiento a la victima y dar el ejemplo".