Detalles de la denuncia que entabló una mujer contra Sebastián Villa por intento de homicidio

Sebastián Villa , del registro de Boca Juniors, se ha visto envuelto en las últimas horas en otro escándalo, más allá de los terrenos de juego. El futbolista fue denunciado por violación y tentativa de homicidio, en un hecho que ocurrió el 26 de junio de 2021.

Hace pocos minutos han empezado a aparecer las versiones de lo sucedido, como por ejemplo, la voz de la denunciante, quien mantiene su identidad en el anonimato. El medio 'TyC Sports' detalla más sobre el asunto y cómo conoció al jugador nacido en Bello, Antioquia.

Publicidad

"Lo he conocido a principios del año 2020, y a partir del día comenzamos a frecuentarnos con habitualidad, compartiendo distintas clases de situaciones, almuerzos, cenas, etcétera, lo que permitió que conozca a su entorno más íntimo, como lo son los familiares, amigos y compañeros de su club de fútbol", reveló el medio argentino.

En la denuncia, la mujer expresó el tipo de relación que tenía con Villa Cano y aseguró que con el paso de los días tuvieron varias discusiones. Lo describió como "una persona sumamente violenta y agresiva", no obstante, hasta antes de presentar su acusación, el exTolima sólo "había ejercido sobre mí violencia verbal".

Publicidad

La mujer en su relato aseguró que todo comenzó cuando asistió junto a Villa a un asado en un barrio de Ezeiza, en Argentina, y que en dicho lugar estaban varios jugadores del plantel de Boca Juniors. Luego de pasadas las 10 de la noche, el colombiano en estado de embriaguez "comenzó una escena de celos porque, según el jugador, la denunciante, "había tenido un encuentro con un compañero de la plantilla".

Continuó que el deportista colombiano se "puso más violento de lo habitual" y posteriormente éstos dejaron el lugar, yendo a la casa de Villa, acompañados del jefe de seguridad del jugador.

Publicidad

En el domicilio del futbolista, las discusiones cesaron, debido a que el jefe de seguridad de Villa "invitó a otras personas", pero antes de la medianoche, todos abandonaron el recinto, menos la mujer, Villa y 'Vikingo', su mano derecha.

"En ese momento le digo a Sebastián de ir a dormir y es ahí cuando comenzó lo que fue la peor situación de mi vida. Me empezó a hablar mal y a maltratar", Y agregó que aunque la situación bajó un poco la intensidad, pero luego empeoró cuando ya se iban a descansar.

"Sebastián había tomado más de una botella de whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice '¿Te gustaron mis compañeros?'".

Publicidad

En la denuncia, la mujer manifestó que no huyó del lugar por miedo, por estar en una "posición vulnerable", ya que el jefe de seguridad también se encontraba en el domicilio del jugador.

"Él se ocupa de tapar absolutamente todas las acciones de Sebastián, y él era en quien yo no confiaba en ese. Entre lágrimas, producto del golpe, él comienza a acariciarme el pelo, me seca las lágrimas y me empieza a besar, pero acto seguido me aprieta devuelta la mandíbula con mucha fuerza -impidiéndome respirar por muchos segundos hasta que logré zafarme de esa situación-, y me muerde de manera violenta los labios. En esos momentos pensé que pretendía matarme", reveló en otro de los apartados.

Publicidad