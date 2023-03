Didier Deschamps y el tema de Karim Benzema: "Es un asunto cerrado que pertenece al pasado"

El seleccionador francés, Didier Deschamps, evitó este jueves referirse a las críticas vertidas contra él por el delantero del Real Madrid, Karim Benzema, y aseguró que ese jugador "es el pasado".

"Ya he contado lo que pasó (en el pasado Mundial), es un asunto cerrado, que pertenece al pasado. Para mí lo importante es el futuro, son los dos partidos que tenemos por delante con estos 23 jugadores", dijo el técnico de la selección de Francia durante la presentación de su primera lista de convocados del año.

Karim Benzema trató a través de las redes sociales de "mentiroso" y de "payaso" a Didier Deschamps, después de que el seleccionador asegurara en una entrevista que el jugador del Real Madrid abandonó de forma voluntaria la concentración de Francia en Qatar, tras diagnosticarle una lesión.

El delantero de 35 años y actual Balón de Oro, que prometió explicaciones "para el pueblo", no quiso referirse al caso anoche tras el partido de la Champions League contra el Liverpool, en el que consiguió el pase a cuartos de final del máximo torneo de clubes de Europa.

"Nada que decir", aseguró el jugador cuando le preguntaron por la relación con Didier Deschamps.

El entorno del futbolista ha venido dejando entender que el jugador quería quedarse y que podía haber jugado los últimos partidos del Mundial de Qatar, pero que fue Deschamps quien le pidió que abandonara la concentración. Recordemos que la Selección de Francia llegó hasta la final de la cita orbital y en la definición cayó en la tanda de los penaltis con Argentina.

De otro lado, el seleccionador de Francia también reveló la lista de convocados para los próximos compromisos de preparación de 'les bleus' contra Países Bajos e Irlanda.

Didier Deschamps, se apoyó en una mayoría de jugadores que estuvieron en el pasado Mundial de Qatar en la primera lista de convocados del 2023, con algunas novedades para sustituir a los futbolistas que han puesto fin a su carrera internacional.

Entre estas destaca el joven Khéphren Thuram, de 21 años, hijo de Lilian, campeón del mundo en 1998, y hermano de Markus, que también figura en la lista de convocados. Serán los segundos hermanos que compartirán selección recientemente, tras Lucas y Theo Hernandez.

Para afrontar a Países Bajos e Irlanda en dos duelos de clasificación para la Eurocopa del año que viene Deschamps convocó a los madridistas Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouameni, al barcelonista Jules Koundé y al atlético Antoine Griezmann.

En el caso de Camavinga, el seleccionador precisó que, pese a la polivalencia del madridista, para esta convocatoria ha elegido al jugador como posible lateral izquierdo, ante la ausencia por lesión del titular Lucas Hernandez, lo que coloca a su hermano Theo como sustituto principal en el puesto, como ya sucedió en Qatar.

"En esta convocatoria le considero como un lateral izquierdo. Como otros, tiene una polivalencia que es interesante, pero para este momento, con las exigencias que tenemos y lo que ha demostrado, me da más garantías en ese puesto. No creo que le sorprenda, ya he hablado con él antes y en los últimos días", dijo Deschamps.