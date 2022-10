Diego Costa no dudó en su decisión: eligió a la mejor afición que ha tenido en su carrera

Este sábado, Chelsea superó 3-0 en casa al Wolverhampton Wanderers con goles de Kai Havertz, Christian Pulisic y Armando Broja. Más allá de la goleada 'blue', el partido supuso el regresó de Diego Costa a Stamdord Bridge, esta vez con la camiseta de los 'wolves'.

El atacante de 34 años fue ovacionado por la hinchada del Chelsea como manifestación de gratitud tras su paso por el club entre 2014 y 2017.

Luego de jugar 56 minutos en la derrota del Wolverhampton 'en mano' de los 'blues', el delantero brasileño nacionalizado español expresó que "no me esperaba lo de hoy, pero por otra parte sí me lo esperaba, porque siempre me han dado mucho amor. Me gustaría agradecérselo".

Y es que Diego Costa tiene muy buenos recuerdos en el equipo de Londres, ya que marcó 59 goles en 120 partidos y ganó dos ligas inglesas (2014-15 y 2016-17) y una Copa de la Liga (2014-15).

"La gente aquí es espectacular. Creo que son los mejores aficionados que he vivido. He estado en muchos equipos con grandes aficiones, pero aquí es donde más me han apoyado. Tienen algo diferente" fueron las palabras de Costa, elogiando a la afición del Chelsea.

El jugador de los 'wolves', se ha dado el lujo de jugar en grandes equipos en su carrera deportiva. Sporting Braga y Atlético de Madrid son alguno de ellos, sin embargo, el lo ha tenido claro: "Aquí en Londres fui muy feliz".

¿En que otros equipos jugó Diego Costa?

Diego Costa ha jugado en las mejores ligas y equipos del mundo. 'El lagarto' inició su carrera en Portugal, donde tuvo breves pasos por Penafiel y Sporting Braga. Posteriormente, llegó a la segunda división española donde defendió los colores del Albacete y Celta de Vigo. Por su buen nivel, llegó a La Liga, allí jugó para Real Valladolid y el Rayo Vallecano.

El delantero siguió deslumbrando y el Atlético de Madrid lo fichó. Con los 'colchoneros' jugó siete temporadas en tres etapas distintas y puso su nombre en las primeras páginas del mundo del fútbol.

Con el club de la capital española marcó 83 goles y dio 36 asistencias en 216 partidos. No conforme con ello, levantó siete títulos: Tres Supercopa de Europa (2010, 2012, 2018), dos ligas españolas (2014, 2021), una Copa del Rey (2013) y una Europa League (2018).

El año pasado se aventuró en el Atlético Mineiro de su país natal y actualmente es jugador del Woverhampton.