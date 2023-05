Diego Lugano aseguró que los arbitrajes en el Mundial 2022 fueron parcializados a favor de Argentina

Meses después de que la Selección de Argentina se coronó como campeona del Mundial Qatar 2022, uno de los referentes de Uruguay, ya retirado del fútbol profesional: Diego Lugano, se refirió al respecto y tildó a la ‘albiceleste’ de recibir ayudas arbitrales para conseguir el tan esquivo campeonato en tierras árabes, frente a Francia desde los doce pasos.

En una entrevista en ‘Fútbol por Carve’, el ‘charrúa’ dio fuertes declaraciones acerca de lo que fue el certamen orbital a finales del año pasado, acusando el arbitraje de estar a favor de Argentina: “A la ‘albiceleste’ la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas de que eso es una realidad, de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados, pero bueno, es también mérito de Lionel Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo”.

"Desde que se introdujo el VAR se le da un poder excesivo al juez de interpretar lo que quiera en cualquier momento. En un partido puede haber 20 penales o ninguno y creo que el fútbol es un caos. Eso se lo dije al pelado Pierluigi Colina (ex árbitro y miembro de la UEFA) en el Mundial también con alguna ‘puteada’ por lo que nos hizo a nosotros. Pasa en Argentina también. ¿No vieron el penal de Boca a River? En Brasil también...", sentenció Lugano, llevando su análisis al plano argentino, con las distintas polémicas presentadas en el superclásico del pasado domingo 7 de mayo.

Sumado a eso, Diego expresó su descontento con la presente del futbolista para hacer públicas sus opiniones y posteriores castigos, frente a las críticas al arbitraje: “Lo que me preocupa es que los jugadores no se muevan para opinar. No puede ser que un clásico o un partido se defina por una estupidez de esta. Se define un campeonato, el futuro de un jugador o un técnico”.

“El VAR le aporta más dudas que justicia al fútbol. Obliga al juez a intervenir en jugadas estúpidas, intrascendentes. No entienden lo que es un contacto. Lo del Mundial de Qatar no vamos a hablar porque es una vergüenza le dieron una ayuda”, concluyó el uruguayo, indignado por lo sucedido en el certamen de 2022 en tierras asiáticas, donde al final se coronó la ‘albiceleste’ frente a Francia desde los doce pasos.

💣🗣️“A Argentina lo ayudaron a ser campeón del mundo. 4 de los 5 penales que le cobraron no fueron”



- Diego Lugano, ex jugador de la Selección de Uruguay en @FxCarve. pic.twitter.com/gyhPzTgLbZ — Pablo Giralt (@giraltpablo) May 15, 2023

Cabe resaltar también que Uruguay quedó eliminado en fase de grupos, justamente en la misma competencia, a pesar de ganar en la tercera jornada por 2-0 contra Ghana, luego de que Corea del Sur venciera 1-0 a Portugal, hecho que dejó a los asiáticos bien parados en el tema de goles diferencia, para ganarle, al final, la segunda posición a la ‘celeste’ en la tabla de posiciones en el grupo H.