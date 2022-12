Diego Maradona apoyó a River Plate: “A mí las 'gallinas' no me van, pero los banco con la decisión”

El viernes el club ‘millonario’ emitió un comunicado en el que mencionaron que no se presentarían para el partido contra Atlético Tucumám, este sábado, por la alerta del coronavirus, algo que el exastro argentino apoyó.

Diego Maradona, el entrenador de Gimnasia y Esgrima, salió en defensa del club River Plate, que decidió no presentarse a jugar ante Atlético Tucumán el sábado su partido de la primera fecha de la Copa Superliga del fútbol argentino, debido a la pandemia de coronavirus.

"Los banco (apoyo) a morir. Mirá que a mí las gallinas (River) no me van, pero los banco a morir. Si los jugadores toman esa decisión, yo los banco a muerte", afirmó Maradona luego del empate 0-0 entre su equipo y Banfield, en el partido que abrió la Copa Superliga, en medio de fuertes críticas por permitir que se inicie el torneo mientras otras ligas se suspenden.

River, uno de los clubes más populares del país, anunció este viernes que no se presentará el sábado y además cerrará su sede por tiempo indeterminado debido a la pandemia de coronavirus.

"Siguiendo las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud y atentos a las distintas resoluciones del gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires en relación con la pandemia de coronavirus (COVID-19), River Plate informa que el Club permanecerá cerrado en su totalidad a partir del sábado 14 de marzo por tiempo indeterminado", señaló la entidad en un comunicado.

El club "ha decidido que, atendiendo a razones de fuerza mayor, no se presentará en el partido del próximo sábado 14 de marzo vs. Atlético Tucumán”.

Aludiendo a la postura de RIver, la Superliga respondió que "la actitud adoptada unilateralmente por un club integrante de la Superliga será pasible de sanciones. Los reglamentos rigen la competencia y todos los sectores deben subordinarse a ellos. Sobre todo, si las autoridades nacionales no encuentran motivos científicos para restringir la disputa de los encuentros".

Antes del encuentro, Maradona había señalado que está "sanísimo" y que se siente "bárbaro" (muy bien), después de que un médico de Gimnasia informó que el excapitán y ex entrenador de Argentina estuvo aislado en una habitación de manera preventiva por la pandemia de coronavirus.

“Estoy sanísimo, me siento bárbaro. Estuve en la cama hasta recién, descansando. Lo que pasa es que cualquier enfermedad… Maradona”, expresó el astro cuando llegó al estadio de Gimnasia el partido con Banfield, que se disputó a puertas cerradas por disposición del gobierno.

El exastro de la selección argentina insistió en que no se debería haber jugado y expresó que "no se puede venir un día a entrenar, al otro día no entrenar; si llueve, si no llueve. Esto se debería cortar".

