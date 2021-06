¡Diego Maradona, vive!: evocan el triunfo de Argentina sobre Inglaterra, en el Mundial México 86

El nombre de Diego Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020 en Buenos Aires, volvió a sonar fuerte en las últimas horas en su país y en diferentes latitudes del planeta. Todo porque este 22 de junio se conmemoran 35 años desde su recordada actuación en el triunfo 2-1 sobre la siempre poderosa Inglaterra, en los cuartos de final del Mundial de México 1986.

Y es que Maradona ese día marcó dos goles, uno de ellos el de la famosa 'mano de Dios' y otro eludiendo adversarios desde la mitad de la cancha y finalizando con una definición de calidad.

"En aquella oportunidad, el astro brilló frente a Inglaterra: marcó un gol con la mano y luego el emblemático "Gol del Siglo" para el 2-0 parcial, en el duelo de la Copa del Mundo. Una de las jornadas más emblemáticas de la historia del fútbol argentino...", indicó 'TyC Sports', en una de sus notas.

También volvieron a colación los dichos de Maradona, al evocar tamaña presentación, una gesta que quedó como una de sus actuaciones más relevantes de su carrera.

"Vi el segundo gol y me sigue emocionando. Y siempre le encuentro algo nuevo, la mala salida de (Peter) Shilton o el pase del Negro (Héctor) Enrique. Porque joden con eso, pero ahí arranqué yo. Otro por ahí la tiraba a la mierda, pero él me vio y me dio la pelota", expresó en alguna oportunidad el ídolo argentino.

Y de la 'mano de Dios', de igual manera se manifestó una y otra vez en entrevistas. "En el primer gol Shilton pensó que yo iba a chocar contra él. Eso es lo que pasa en esas jugadas, siempre. Pero yo me hice chiquito y salté. No sabía si iba a llegar, tampoco si me lo iban a cobrar, pero no la iba a dejar pasar", dijo Maradona.

En redes sociales y en los medios, especialmente de su país, Diego Maradona revivió este martes 22 de junio 2021. El tema se encuentra instalado y es momento de evocar al eterno dueño de la '10' de los albicelestes.