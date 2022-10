Diego Simeone: ''Cuando Joao Félix vuelva a correr y el equipo lo necesite, jugará''

"¿Ustedes se piensan sinceramente que no voy a poner a Joao Félix para perder? No soy así. Ningún entrenador es así", preguntó Diego Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, a los periodistas, entre la secuencia de cuestiones acerca de la suplencia en los últimos cuatro partidos del atacante, que explicó de forma concreta para resumirla en que "esto va de rendimiento".

"Cuando Joao vuelva a estar bien en los entrenamientos, a correr cuando el equipo lo necesite en el partido, cuando vuelva a reencontrarse con el gol, que lo tiene y lo 'contra necesitamos', jugará. Esto va por rendimiento y entiendo que hay otros compañeros que lo están haciendo mejor. Ojalá cuando le toque muestre todo lo que tiene. Jugó cada vez que estuvo bien", expresó el entrenador en la rueda de prensa.

"Voy a ser muy claro con la situación de la misma manera que he hablado con Joao y se lo he explicado. Yo quiero ganar con Joao, quiero ganar con Correa, quiero ganar con Cunha, quiero ganar con Morata y quiero ganar con Griezmann. La única realidad es la que es. La temporada que ganamos la Liga tuvo un arranque increíble y jugó hasta que después se lesionó. Y Ángel (Correa) tuvo un final de temporada importantísimo y terminó jugando Correa, porque estaba mejor que él, que volvía de su lesión", repasó el técnico.

"Él no venía jugando y contra Osasuna empezó a hacerlo muy bien, respondió con goles, con trabajo, con dar todo por el equipo, que lo tiene y lo necesitamos, y jugó hasta que se lesionó. Terminó jugando Griezmann con Cunha al final de la temporada pasada. Esta temporada ha sido muy buena, empezó muy bien, con aquellos partidos con el Juventus y el final del Manchester United, y jugó a partir de su buen rendimiento", continuó el técnico.

"Cuando ahora su rendimiento ha bajado juega otro compañero, porque Joao es igual a Correa, Cunha, Morata y Griezmann. Trato de tratar a todos los futbolistas de la manera que yo creo que hay que tratarlos para lo mejor del equipo y no hay mucho más que eso", añadió Simeone, cuando contestó a la primera de las cinco preguntas consecutivas que recibió sobre el delantero portugués, sin minutos el pasado miércoles ante el Brujas y fuera del once desde el derbi ante el Real Madrid, su último duelo como titular.

"El equipo está muy bien y hay una realidad solo. La realidad es el campo de juego y en esa realidad hay un entrenador que ve a los futbolistas con las mismas posibilidades. Entiendo elegir a quién está mejor en consecuencia de lo que el entrenador pide para cada partido. ¿Ustedes se piensan sinceramente que no voy a poner a Joao para perder? No soy así. Ningún entrenador es así", prosiguió después.

"Me encanta porque encuentran un foco de atención y hoy es Joao Félix y podemos hablar cuatro horas del mismo tema. Es un chico fantástico, se lleva bien con todos sus compañeros, tiene muy buena relación con el grupo y estamos hablando de rendimiento de fútbol, nada más", insistió el técnico, que también asumió su responsabilidad en que Joao Félix no haya alcanzado aún su mejor versión.

"Seguramente me está costando más sacar lo mejor y es un tema que tengo que revisarlo conmigo mismo, exigirme más a mí mismo, porque todos los que están dentro de la plantilla son los mejores y hay que sacar el máximo de cada uno", explicó.

En la actual situación, cada gesto de Joao alcanza más y más dimensión. "El jueves salió en las redes que hizo el silencio y estaba jugando con Carrasco y De Paul a ver quién hacía gol. Tiene el foco puesto todo en él y cualquier cosa ustedes están con la lupa y opinan en consecuencia de lo que creen. Todo lo que tengo que decirle se lo digo a los jugadores en el vestuario, acá no", asumió el técnico antes del entrenamiento vespertino de este viernes.

Ya sobre el partido contra el Athletic Club de este sábado, Simeone elogió a su rival y a Ernesto Valverde : "Me encanta cómo está jugando. Está claro que Valverde ha encontrado en esa línea de jugadores que tiene el Athletic la posibilidad de acercarse a jugar como en el Barcelona, con una dinámica muy buena, muy buenas triangulaciones, medios que vienen de segunda línea... Me gusta cómo juega, cómo presiona, cómo juega en bloque. No pensamos en otra cosa que en un partido importante".

El Atlético rebusca el gol perdido contra el Brujas. "Lo bueno es tener situaciones de gol, a más situaciones de gol tengas quiere decir que el equipo se presenta, genera, busca y va detrás de ganar el partido. Después, la contundencia va por momentos, por temple, por tranquilidad, por confianza. El único camino que conozco para llegar al gol es seguir insistiendo en tener ocasiones", advirtió.